Допоможе уникнути п'яного водіння: смартфони навчилися визначати сп'яніння користувача

Дослідники зі Стенфордського університету експериментальним шляхом довели, що смартфони можуть визначити ступінь сп'яніння користувача по його ході.

Згідно з новим дослідженням, опублікованим в журналі "Journal of Studies on Alcohol and Drugs", смартфон може визначити, коли користувач випив забагато алкоголю, виявляючи зміни в його ході.

Для проведення дослідження вчені виміряли ходу 22 дорослих у віці від 21 до 43 років. Вони отримали алкогольний напій, який їм потрібно було пити протягом семи годин. Весь цей час, з регулярними проміжками часу, їм потрібно було проходити десять кроків вперед і назад з телефоном в кишені.

Пристрої вимірювали прискорення і медіолатеральном (з боку в бік), вертикальні (вгору і вниз) і передньо-задні руху під час ходьби учасників. Ці дані можна проаналізувати і зробити висновок про ступінь алкогольного сп'яніння користувача.

"У кожного з нас в кишені вже є потужні датчики, які ми постійно носимо з собою, куди б ми не пішли, - відзначили дослідники. - Нам потрібно навчитися використовувати їх, щоб вони служили громадській охороні здоров'я".

Наявність інформації про алкогольне сп'яніння в реальному часі може бути важливим для того, щоб допомогти людям скоротити споживання алкоголю або запобігти вживання алкоголю перед водінням автомобіля. У майбутньому вони планують створити окремий додаток, яке можна інтегрувати з програмами для "розумних" пристроїв.