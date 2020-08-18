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ASUS Zenfone 7 отримає флагманський процесор Snapdragon 865 Plus

ASUS Zenfone 7 отримає флагманський процесор Snapdragon 865 Plus
21:45 Вт, 18 Серпень 2020 Телеграф Фото: twitter
Німецький інсайдер Роланд Куандт (Roland Quandt) опублікував основні подробиці про майбутній флагманський смартфон ASUS Zenfone 7.

Якщо вірити словам джерела, новинка буде працювати на останньому флагманському процесорі Qualcomm Snapdragon 865 Plus, а не на його звичайної версії. Крім того, смартфон отримає акумулятор на 5000 мАг і дві модифікації пам'яті.

Молодша на 6/128 ГБ обійдеться покупцям в 499 євро, а старша з 8 ГБ оперативної пам'яті і 256 ГБ ПЗУ - 549 євро.

Для флагманського смартфона з таким чіпсетом це відмінний цінник. Для порівняння, Xiaomi Mi 10 зараз коштує приблизно також, а от, наприклад, OnePlus 8 Pro продають дорожче - від 700 євро.

 

Нагадаємо, смартфону ASUS Zenfone 7 приписують 6.7-дюймовий дисплей, що повертається камеру, підтримку 5G, NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 і швидку зарядку з потужністю в 30 Вт. Анонс смартфона відбудеться на наступному тижні разом з ASUS Zenfone 7 Pro.

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Все по темі:

Asus, Zenfone 7, Snapdragon 865 Plus.

Автор:

Телеграф
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