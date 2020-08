ASUS Zenfone 7 отримає флагманський процесор Snapdragon 865 Plus

Якщо вірити словам джерела, новинка буде працювати на останньому флагманському процесорі Qualcomm Snapdragon 865 Plus, а не на його звичайної версії. Крім того, смартфон отримає акумулятор на 5000 мАг і дві модифікації пам'яті.

Молодша на 6/128 ГБ обійдеться покупцям в 499 євро, а старша з 8 ГБ оперативної пам'яті і 256 ГБ ПЗУ - 549 євро.

Для флагманського смартфона з таким чіпсетом це відмінний цінник. Для порівняння, Xiaomi Mi 10 зараз коштує приблизно також, а от, наприклад, OnePlus 8 Pro продають дорожче - від 700 євро.

