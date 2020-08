Поліпшення басів і автоматичне зменшення звуку: Pixel Buds отримали оновлення

ТехноГігант Google анонсували найбільше оновлення для TWS-навушників Pixel Buds.

Як і планувалося, компанія Google випустила перше велике оновлення для своїх повністю бездротових навушників Pixel Buds.

Що нового?

У новій версії Pixel Buds з'явилася функції Bass Boost, яка значно покращує якість басів. Також в навушниках впровадили режим Share Detection, що дозволяє дублювати жести управління для правого і лівого навушника. Таким чином прослуховування музики удвох стає набагато зручніше.

Варто звернути увагу на ще одне цікаве нововведення. Їм стала експериментальна функція Attention alerts. Коли поруч буде чути плач дитини, собачий гавкіт або сирена, в навушниках буде автоматично знижуватися гучність музики.

У разі втрати Pixel Buds їх можна буде знайти через відстеження місця розташування навушників завдяки додатку Find My Device, правда для цього Pixel Buds повинні бути підключені до смартфону.

Відзначимо, що, разом з оновленням, Google випустила нові колірні варіанти навушників. Тепер вони доступні не тільки в кольорі Clearly White, але і в кольорах Oh So Orange, Quite Mint і Almost Black. Цінник залишився таким же - $ 179.

