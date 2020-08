Стильний Samsung Galaxy Z Fold 2 Thom Browne Edition на нових зображеннях (Фото)

Післязавтра, 1 вересня, компанія Samsung проведе захід Galaxy Unpacked Part 2, яке присвятить складному смартфону Galaxy Z Fold 2.

Вже відомо, що разом з базовою буде спеціальна версія Samsung Galaxy Z Fold 2 Thom Browne Edition від відомого модельєра Тома Брауна.

Інсайдер Ішан Агарвал показав в соцмережах рекламні зображення пристрою, а також розповів деякі цікаві подробиці. За його словами, дизайнерська версія буде коштувати близько $ 3000.. Але це не так уже й дорого, враховуючи комплект Galaxy Z Fold 2 Thom Browne Edition: крім самого смартфона, покупці отримають шкіряний чохол, нові бездротові навушники Buds Live з футляром і "розумні" годинник Galaxy Watch 3 з ремінцем.

Samsung Galaxy Z Fold2 Thom Browne Edition Promotional images. I'm pretty sure the phone will easily be $3000+ and that's *not much* considering the number of products you get with Thom Browne Stripes.

Z Fold 2 + Leather Folio & Cover + Buds Live (+Cover) + Watch3 + Watch Straps pic.twitter.com/SDh3hmtHz7

— Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) August 29, 2020