Легендарна Ромі Шнайдер стала героїнею нового дудла від Google: чим вона знаменита

Ромі Шнайдер померла рано, залишивши дочку, дивно схожу на неї, десятки чудових фільмів і зоряний шлейф жінки трагічної долі.

Ромі Шнайдер (Romy Schneider) була кричущим прикладом нещасної жінки і геніальної актриси.

Мішель Пікколі, французький актор і її партнер по декільком картинам, сказав про неї як-то:

"Це актриса, здирає з себе шкіру". Вона грала на межі нервового зриву, жертвувала собою заради кожної ролі. Її особисте життя пасла десь позаду, не встигаючи за жінкою, яка псувала собі здоров'я всім, чим тільки могла, ніби і так знаючи, що довго це все не триватиме. Вона жила ролями. Там, на екрані, вона відчувала себе потрібніше, важливіше, найулюбленіше."

Кадр з дебютного фільму Ромі Шнайдер "Коли цвіте біла бузок", 1953

Замкнуте коло: страждання екранні відводять від особистого життя, яка руйнується, приносячи страждання реальні, які в свою чергу допомагають створювати яскраві образи. Добре це чи погано? Це ознака хорошої актриси або поганий, коли не можеш впоратися з реальним життям, все більше занурюючись у світ фантазій?

Немеркнучий образ

Вона померла рано, коли їй було всього-то 43 роки. Ранні смерті завжди "закріплюють" статус легенди, діви, зірки, як не цинічно це звучить. Критики так люблять, закотивши очі, дискутувати про те, що б вона ще встигла зіграти, якби не ...

Їй виповнилося б 23 вересня 2020 року 82 роки. Вона, напевно, перетворилася б в таку собі епатажну бабусю французького кінематографа, створюючи ефектний, повний ностальгічних емоцій фон молодим актрисам. Але цьому статися не судилося. Ромі померла рано, залишивши дочку, дивно схожу на матір, десятки картин, які увійшли до скарбниці світового кінематографа, і зоряний шлейф актриси трагічного жанру і не менш трагічної долі.

Втеча з "раю"

А як безхмарно все починалося! Розмарі Магдалена Альбах-Ретті (Rosemarie Magdalena Albach-Retty), миленька, пухкенька і усміхнена, стрімко підкорила серця глядачів. Зігравши в кінці 1950-х імператрицю Єлизавету Австрійську в трилогії "Сіссі", вона створила немеркнучий образ реальної принцеси - вічно юної жінки, яка була зведена австрійцями в культ.

У той час всім навколо хотілося казок: людям набридло згадувати про війну, їм хотілося красивих осіб і суконь, вальсів і палаців, а найбільше - минулого, яке не лякає ...

Образ Сіссі буквально прикували до Ромі Шнайдер. Ніщо не заважало продовжувати грати принцес всіх часів і народів, заробляти на цьому шалені на той час гонорари, кататися з кавалерами по віденським балам, вийти заміж за якогось успішного бюргера, позувати для обкладинок жіночих журналів, жити розкошуючи в шикарному особняку, зрідка знімаючись у своє задоволення. Але їй хотілося іншого. Їй цього світу було мало. І як тільки випала нагода, вона з нього втекла, назавжди відвернувшись від усього, як вона вважала, вульгарного, прикрашеного, псевдоправільного.

Одна з найкрасивіших кінозірок ХХ ст. Ромі Шнайдер

Реальність

Чоловіки, вміло користувалися прихильністю заможної зірки; самогубство колишнього чоловіка; той факт, що рідна мати в минулому водила знайомство не тільки з оточенням Гітлера, але і з самим "фюрером"; безглузда смерть сина, - реальне життя актриси була щедра на подарунки.

Мабуть, доля вирішила не вподобає в чомусь одному і вибрала акторську кар'єру. Мабуть, іншого виходу з цього замкнутого кола просто не було. Щоб так добре грати, мабуть, треба було так важко жити. Інакше не було б необхідності йти з них із шкірою і кров'ю в іншу реальність. Інакше не було б так боляче кожен раз залишати вигаданий світ.