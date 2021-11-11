Україна продовжує експортувати металобрухт прискореними темпами - експерт

Ломозаготівельні компанії за 10 місяців 2021 року експортували з України понад 500 тис. т металобрухту, що у 15 разів більше порівняно з аналогічним періодом минулого року, тим самим спровокувавши дефіцит цієї сировини на внутрішньому ринку.

Про це повідомив економіст Валерій Клочок.

«Цього року експортери українського металобрухту б’ють рекорди. Вже із країни вивезено півмільйона тонн стратегічної сировини. Це в 15 разів більше, ніж за той же період 2020 р., тобто, шосту тонну українського металобрухту вже вивезли з країни», — сказав він.

За його словами, темпи експорту брухту не знижуються. «Ми вже можемо говорити, що експорт становив 48 тис. т. Це навіть більше, ніж у вересні. Кабінету міністрів України необхідно терміново зупинити безконтрольне вивезення сталевого брухту, без якого не зможуть працювати металургійні заводи», — зазначив експерт.

Клочок повідомив, що зараз у світі спостерігається глобальний дефіцит брухту, і всі країни намагаються залишити його у себе. «Євросоюз до кінця року збирається запровадити заборону на експорт металобрухту, Росія підвищує експортне мито. Адже це наші сусіди, відповідно, найбільші імпортери, наприклад Туреччина, прийдуть в Україну і ще більше знекровлять нашу металургію», — наголосив він.

Експерт нагадав, що виплавка сталі без металобрухту неможлива технологічно. "Це означає, що українські металурги залишаються без сировини — для того, щоб на цій сировині працювали металурги в інших країнах", — пояснив експерт.

За його словами, така ситуація є абсолютно неприпустимою і вимагає негайного реагування з боку Кабміну. «Лише тимчасова заборона на експорт брухту чи радикальне підвищення експортного мита може запобігти зупинці української металургії», — резюмував аналітик.