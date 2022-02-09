Відкриття ринку США для української сталі можна порівняти з військовою допомогою Києву, – політолог

Україна сьогодні вкрай потребує економічної допомоги від закордонних партнерів – поряд із військовою підтримкою.

Як передає видання "Коментарі", про це заявив директор Центру прикладних досліджень "Пента" Володимир Фесенко, коментуючи рішення Вашингтона про відміну з 1 квітня заборонного 25%-го мита на імпорт японської сталевої продукції.

Володимир Фесенко пояснив, мито буде замінено на квоту. Українські металурги просять про таке ж рішення вже кілька років, але США зберігають загороджувальне мито для України з 2018 року.

"Адже довгострокові доходи від експорту – один із елементів політичної стійкості країни. Якщо стратегічне партнерство України та США – не просто слова, необхідно розпочинати консультації щодо зняття бар'єрів для українського експорту. Як на міжурядовому рівні, так і у переговорах президентів", — наголосив Фесенко.

За його словами, відкриття ринку США для української сталі можна порівняти з військовою допомогою офіційному Києву.

Нагадаємо, раніше Білий дім скасував 25%-е мито на сталевий імпорт з Євросоюзу. З 1 січня 2022 р. європейські металурги отримали право на безмитне ввезення 3,3 млн т металопродукції в США. Аналогічні консультації адміністрація Джо Байдена розпочала з Великобританією. Загалом вже близько 80% усієї зарубіжної сталі поставляється на американський ринок без сплати 25% мита.

Українські металурги з кінця минулого року неодноразово зверталися до керівництва країни з проханням ініціювати переговори щодо заміни американського сталевого мита на тарифні квоти. Зокрема, листа асоціації "Укрметалургпром" було надіслано президентові України Володимиру Зеленському та голові уряду Денису Шмигалю наприкінці січня 2022 р. Копія документа також адресована тимчасовій повіреній США в Україні Христині Квін.

"Цілком очевидно, що зараз, після оприлюднення намірів США надати Україні економічну підтримку, уряд України може звернутися до Вашингтона щодо виключення України з-під дії 25% мита із заміною його на тарифну квоту на безмитне постачання української сталі в США", — йдеться у зверненні українських металургів.