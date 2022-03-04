На Закарпатті відкрився логістичний гуманітарний хаб: перший вантаж вже відправився до Харкова

На базі заводу "Єврокар" на Закарпатті запустився центр по доставці гуманітарних вантажів, який приймає допомогу від країн Євросоюзу для України, яка воює з військами російського окупанта. Про це повідомили у Міністерстві інфраструктури.

"Влада Закарпатської області спільно з Укрзалізницею організовує ритмічну та безперебійну роботу хабу, який доправлятиме гуманітарні вантажі до найбільш постраждалих територій країни — Київ, Харків, Дніпро, Запоріжжя та Одесу", — розповіли в міністерстві.

Як пояснили у відомстві, територія розташування заводу "Єврокар" межує зі Словаччиною та Угорщиною. Така локація дозволяє отримувати та відправляти вантажі залізницею, оскільки має під’їзну колію двох видів — європейського зразка (1435) та українського (1520). "Перший гуманітарний вантаж залізницею з хабу відправився до Харкова", — зазначили в Мініфраструктури.

"Пріоритетними типами вантажів є медикаменти, засоби гігієни, продукти харчування довготривалого зберігання, одяг, бутильована вода, дитячі продукти (їжа, підгузки тощо), спальні мішки та каремати. Прохання надавати вантажі цілими упаковками, бажано на піддонах", — підкреслили в Мінінфраструктури.

Контактний телефон: +380 50 96 12 607.