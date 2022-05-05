Канада та країни ЄАВТ готові до розширення вільної торгівлі з Україною – Свириденко

Країни Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ) та Канада заявили про готовність переглянути свої угоди про вільну торгівлю в сторону лібералізації торговельних відносин з Україною.

Про це розповіла перша віцепрем'єр-міністерка України – міністерка економіки Юлія Свириденко після онлайн-зустрічі з представниками дружніх країн.

За її словами, основною темою цих переговорів були торгова та економічна допомога Україні. На зустрічі були присутні представники Фінляндії, Данії, Норвегії, країн Балтії, Польщі, Угорщини, Румунії, Німеччини, Франції, Італії, Ірландії, Британії, США, Канади, Аргентини, Республіки Корея, Японії, Нової Зеландії, Австралії та Європейської Комісії.

"Британія і ЄС скасують мита на українську продукцію. Присутні на зустрічі держави-члени ЄС наголосили, що підтримують ініціативу Єврокомісії, а отже можна очікувати на швидке схвалення рішення по митах інституціями ЄС", – розповіла Свириденко.

Вона зазначила, що Швейцарія та Норвегія наголосили на готовності оновлювати угоду про вільну торгівлю з країнами ЄАВТ. Також про це заявила і міністр торгівлі Канади Мері Енджі, яка назвала переговори про розширення торгівлі між країнами пріоритетними.

Також на зустрічі йшла мова і про координацію зусиль по запобіганню продовольчій кризі, яку провокує держава-терорист росія, блокуючи українські порти.

"Будемо докладати ще більше зусиль у налагодженні ефективної логістики до портів Європи тих товарів, які ще кілька місяців тому експортувалися з портів Одеси, Миколаєва, Херсона і Маріуполя", – наголосила вона.

Свириденко додала, що з усіма присутніми також обговорили подальші кроки щодо посилення санкційного тиску на агресора.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко розповів, що наразі державою вже створено детальний план післявоєнної відбудови України, що матиме декілька пріоритетних напрямків, зокрема і розвиток економіки.