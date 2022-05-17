На Харківщині за добу підключили до світла декілька тисяч абонентів

Лише за один день вдалось підключити 5400 споживачів центру Харківської області, також підключено 506 споживачів у селах Кулиничі та Мала Данилівка. Крім того, відновили електрику в селах Баранівка, Козачок, Чорноглазівка, Коробки для 1667 мешканців.

Про те, як триває відновлення звільнених від російських окупантів територій, розповів заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

За його даними, на Харківщині до газу підключено 2500 людей в Дергачах, а також 1030 абонентів у селах Івашки, Олександрівка, Одноробівка, Гур'їв Козачок, Перовське та Лютівка.

У Чугуєві полагодили водопровід, щоб люди мали хоча б холодну воду у своїх квартирах. Роботи тривають.

У Харкові 16 травня відновив роботу міський транспорт. Маршрути корегуються в залежності від місця ремонтних робіт.

На Київщині за добу відновили електрику в 15 населених пунктах.

"В Ірпені на 96% відновлено газопостачання, а ще два місяці тому тут були запеклі бої", — зазначив Тимошенко.

Триває відновлення електромережі, водоканалу, лікарень і дитячих садочків на Чернігівщині. У Ніжинському районі на дорозі Р-67 влаштовано тимчасовий проїзд замість зруйнованого.

"У квітні уряд виділив громадам Житомирської області 100 млн грн на відновлення інфраструктури в районах, що найбільш постраждали від російської агресії. Кошти підуть на ремонт мереж тепла, газу, води, електроенергії, а також на розбирання руйнувань, ремонт покрівель, заміну вікон і дверей, ліквідацію вибоїн на дорогах та інше", — сказав заступник керівника ОП.

У Народицькій територіальній громаді продовжуються роботи з розмінування. У селищі Вакуленчук провели обстеження водонапірної башти. У селі Сінгури та в Малинській територіальній громаді обстежили пошкоджені житлові будинки.

Також продовжуються роботи з відновлення газопроводу Залісся-Грезля Народицької територіальної громади.