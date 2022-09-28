Готуємось до зими: що варто зробити мешканцям багатоповерхівок перед настанням холодів

Є ряд речей, які варто зробити до настання холодів

Влада України попереджає, що цього року жителям нашої країни доведеться пережити найскладнішу зиму в історії. Однак поки що холоду не настали можна зробити низку дій, які дозволять пройти холодну пору року більш комфортно.

Як говориться в матеріалі MC.today, Україна має необхідний резерв вугілля та газу, щоб пройти опалювальний сезон і попри те, що він буде складним, наша країна має впоратися. Втім, є низка дій, які треба зробити, щоб створити комфортніші умови.

Протяги

Вікна та вхідні двері є головними шляхами витоку тепла з квартири, а тому на них варто звернути особливу увагу. Усі щілини у вікнах варто ущільнити герметиком або звичайною поліетиленовою плівкою та скотчем, такі ж дії варто провести і з дверною коробкою, а нижню щілину можна закрити установкою спеціальної накладки.

Балкон

Зробити холодний балкон тепліше можна шляхом прикріплення до стінок пінопласту, повсті, полістиролу або навіть старої ковдри. Всю конструкцію можна закріпити фанерою чи ДСП.

Екрани за батареєю

Тепловідбивні елементи з алюмінієвої фольги, встановлені за батареєю, дозволять запобігти витоку тепла. Якщо система опалення працює справно, цей нехитрий метод дозволить підняти температуру повітря в кімнаті на 1-1,5 градуса.

Обігрівачі

Питання встановлення або заміни обігрівача варто потурбуватися до настання холодів. У будь-якому випадку провести ревізію і перевірити їхню справність явно не завадить, щоб потім не зіткнутися з неприємним сюрпризом.

Вентиляція

Вентиляція може бути шляхом витікання тепла. Зменшити втрати можна за допомогою ґрат з регульованими отворами.

Під’їзд

У багатоквартирних будинках варто потурбуватися не лише станом власної квартири, а й загального під’їзду. Перевірте стан вікон на сходових майданчиках, а також труби на горищах та у підвальних приміщеннях.

Мережі

Якщо багатоповерхівка залишиться без опалення, то одночасне включення обігрівачів у всіх квартирах може залишити будинок ще й без світла. Заздалегідь зверніться до ЖЕКу, ОСББ або фахівця для обстеження та усунення несправностей у комунальних мережах, а також перевірте стан автоматичного захисту.

Огляньте прибудинкову територію

Дощ та сніг можуть пошкодити навіть нову покрівлю, тому огляньте дах та відремонтуйте його, якщо це необхідно. Крім того, зверніть увагу на зливи, якщо вони засмітилися, це може призвести до проблем з водовідведенням.

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