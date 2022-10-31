Аварійна ситуація або зимовий шторм: як бути готовим до неприємностей
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Варто подумати про ліки та їжу для вихованців
Метеорологи прогнозують Україні м’яке входження в зиму без різких контрастів та наслідків до кінця 2022 року. Але вже з початку наступного року ситуація може змінитися — і колапс Полярного вихору засипе снігом усю Європу, включаючи і нашу країну. До непередбачених погодних ситуацій взимку варто бути готовими навіть без урахування ризику віялових відключень електроенергії та проблем з опаленням.
Як рекомендує сайт міністерства внутрішньої безпеки США, до проблем можна підготуватися. Крім уважної перевірки метеорологічних зведень, рекомендують зробити наступні кроки:
- підготуйте свій будинок до захисту від холоду за допомогою теплоізоляції, ущільнення та захисту від негоди,
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- захистіть від замерзання труби
- встановіть та випробувайте датчики чадного газу та димову сигналізацію (на випадок відключення електрики — з окремим джерелом живлення),
- підготуйте запаси на випадок, якщо вам доведеться залишитися вдома на кілька днів без електрики,
- підготуйте все, що потрібно, враховуючи особливі потреби кожної людини, включаючи ліки,
- запасіться необхідним для вихованців,
- майте додаткові батареї для радіо та ліхтарів.
Раніше "Телеграф" нагадував, що окрім закупівель та утеплення у підготовки до зими, можливих снігових заметів чи проблем з електрики є кілька важливих нюансів. Серед них — домовитися з членами сім’ї про порядок дій, якщо проблема застала вас не вдома, а також інші деталі, про які багато хто забуває. Зазначимо, що у разі проблем з електрикою можуть бути проблеми і з водопостачанням — у цьому випадку потрібно мати запас води та заощаджувати її різними способами.