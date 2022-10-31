Аварійна ситуація або зимовий шторм: як бути готовим до неприємностей

Варто подумати про ліки та їжу для вихованців

Метеорологи прогнозують Україні м’яке входження в зиму без різких контрастів та наслідків до кінця 2022 року. Але вже з початку наступного року ситуація може змінитися — і колапс Полярного вихору засипе снігом усю Європу, включаючи і нашу країну. До непередбачених погодних ситуацій взимку варто бути готовими навіть без урахування ризику віялових відключень електроенергії та проблем з опаленням.

Як рекомендує сайт міністерства внутрішньої безпеки США, до проблем можна підготуватися. Крім уважної перевірки метеорологічних зведень, рекомендують зробити наступні кроки:

підготуйте свій будинок до захисту від холоду за допомогою теплоізоляції, ущільнення та захисту від негоди,

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захистіть від замерзання труби

встановіть та випробувайте датчики чадного газу та димову сигналізацію (на випадок відключення електрики — з окремим джерелом живлення),

підготуйте запаси на випадок, якщо вам доведеться залишитися вдома на кілька днів без електрики,

підготуйте все, що потрібно, враховуючи особливі потреби кожної людини, включаючи ліки,

запасіться необхідним для вихованців,

майте додаткові батареї для радіо та ліхтарів.

Раніше "Телеграф" нагадував, що окрім закупівель та утеплення у підготовки до зими, можливих снігових заметів чи проблем з електрики є кілька важливих нюансів. Серед них — домовитися з членами сім’ї про порядок дій, якщо проблема застала вас не вдома, а також інші деталі, про які багато хто забуває. Зазначимо, що у разі проблем з електрикою можуть бути проблеми і з водопостачанням — у цьому випадку потрібно мати запас води та заощаджувати її різними способами.