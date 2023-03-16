Ветеран Гудименко: Держава повинна виплатити по 15 мільйонів родинам полеглих героїв

На думку Гудименка, є два варіанти для держави впоратися з тим, що вона наобіцяла

В перші дні повномасштабного вторгнення влада пообіцяла 15-ти мільйонні виплати родинам загиблих бійців. Але це рішення було більш спонтанне, а ніж розсудливе та реалістичне. Військові гинуть щодня, тому щодня все більше сімей отримують право на отримання допомоги від держави, сума якої вже перевищила кілька мільярдів. Про те, як справитися державі із "наобіцяним" та зробити це можливим розповів ветеран і громадський діяч Юрій Гудименко в блозі Української Правди.

"Варіант номер раз – визнати видатки на виплату ОГД (одноразової грошової допомоги) не військовими, а соціальними-гуманітарними видатками й уповноважити обслуговування таких видатків розпоряднику із відповідним профілем, у взаємодії із Міноборони. А тоді погодити із міжнародними партнерами України використання деякої частини грантів фінансової допомоги для виплати ОГД. Інакше кажучи, зважити на те, що пряма міжнародна підтримка фінансування бюджетних видатків України обмежена виключно "невійськовими" програмами і перевести виплати родинам загиблих з категорії "військові" у категорію "невійськові", і запросити міжнародної підтримки. Мінуси зрозумілі: це питання домовленостей з партнерами, а їх можна і не досягти." — ділиться Гудименко.

Ще одним варіантом, на думку Юрія, є, за згодою членів сімей загиблих, погашення заборгованості ОВДП (облігаціями внутрішньої державної позики) із вільним обігом таких ОВДП на фондовому ринку. В теорії можна комбінувати виплати "живими" грошима і облігаціями, можна обирати різні строки, наприклад 5 млн грн одноразової виплати і 5 років по 2 млн грн річними ОВДП під ринковий відсоток.

"Мінус цього підходу полягає у недостатній фінансовій грамотності населення, яке інтуїтивно довіряє виключно "живим" грошам, а облігації переважно вважає чимось середнім між магією та шахрайством." — підсумував ветеран.