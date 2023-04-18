Зв'язки з другом Януковича, бізнес матері в Криму та офшори: у чому запідозрили Гетьманцева і як він все пояснив

Журналісти знайшли неочікувані подробиці про головного податківця країни, той все заперечує

Голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, який минулого року розлютив підприємців, а потім порівняв їх з "гусаками", опинився в центрі нового скандалу.

Журналісти-розслідувачі проєкту BIHUS Info опублікували розслідування, у якому вказали на невідомі раніше деталі, як-от:

обслуговування компанії друга експрезидента-втікача Януковича Демішкана,

сімейного бізнесу в анексованому Криму

та приховування статків у Франції.

Сам Гетманцев назвав це неправдою та опублікував пояснення фактів.

"Телеграф" розповідає, що про це потрібно знати:

Допомагав ухилятися від податків дружку Януковича?

Що стверджують журналісти:

Одіозний ексочільник "Укравтодору" Володимир Демішкан і за сумісництвом близький друг і приятель по полюванню Віктора Януковича після Євромайдану втік до росії. До цього встиг добряче нажитися на тендерах, які видавали компанії його дружини. Особливо привертала увагу махінація, коли "Укравтодор" і ТОВ "ДОР-Строй" розіграли між собою тендер на ремонт доріг.

Друг Януковича Володимир Демішкан

Демішкан очолив відомство у 2010 році та одразу віддав тендери 2 компаніям: "Дор-строй" та "Юнікобуд". Співзасновницею "Дор-строй" та "Юнікобуд" була дружина та сама дружина Демішкана – Ірина.

У 2012 році журналісти знайшли довіреність, де фігурує ім’я Гетманцева. Як адвокат він заснував юридичну компанію "Jurimex" та згадується у статуті "Дор-Строя". Зокрема, він вів справи двох основних власників "карткового бізнесу". У 2010 "Jurimex" отримав контракт на юридичне обслуговування "Укравтодору".

Журналісти стверджують, що головний податківець країни свого часу допомагав косити від податків "Дор-Строю".

Також цікаво, що в розслідуванні засвітилася власниця двох британських фірм – 90-річна Валентина Лупандіна. Насправді це двоюрідна бабуся Гетьманцева.

Що відповів Гетманцев:

Гетманцев похвалив журналістів, сказавши, що знають свою роботу та вміють її робити. Він чомусь зробив акцент на кількості років, що минули з того часу, і зазначив, що не заробляв на "Укравтодорі" та деякі проєкти його компанія робила без чітких зобов’язань з оплати.

"Враховуючи такий стан справ та публічний резонанс з деякими діями клієнта, ми врешті решт самостійно вийшли з цього проєкту. Я попросив "Юрімекс", щоб надали цифри. Вони кажуть, що за декілька років співпраці загальна сума яку отримала компанія, становила лише 407 тисяч гривень", — заявив він.

Бізнес матері у Криму

Що стверджують журналісти:

У його матері, Олени Гетманцевої, була компанія в Криму. Компанія з аналогічною назвою у 2016-му з’явилася в російському реєстрі. Ба більше — компанія нібито платила податки в бюджет рф.

У "Jurimex" (юридичної компанії Гетманцева) з кінця 2000-х був клієнтом готельний комплекс "Ріпаріо" під Ялтою. Комплекс оформили на британську компанію, сліди якої ведуть на Кіпр – до компанії, яку використовували, аби приховати сімейний бізнес Демішкана. Пакет акцій отримала Ірина Мельніченко – співвласниця "Ріпаріо" та партнерка Гетманцева.

Але восени 2014 року у російському реєстрі виникли клони українських компаній, тобто бізнес визнав юрисдикцію рф та почав платити податки. Юридичний супровід "Прибережного" ще у 2022 продовжував вести адвокат Дмитро Махаринський. Він же веде справи російського клона однієї з фірм Олени Гетманцевої. Мати Гетманцева має приміщення у Сімферополі.

Що відповів Гетманцев:

"Юрімекс" не надає послуги бізнесу в Криму. Всі стосунки з АРК були припинені 2014 року. Юрист Махаринський, який фігурує у розслідуванні, за словами Гетманцева був звільнений, і зараз він не знає, чим він займається.

"У неї (матері, ред.) дійсно були активи в АРК. Але після 2014 року ці активи — просто папка з документами. Доступ до них був втрачений з відомих причин. Після початку окупації ні я, ні моя родина в Криму не були", — заявив Гетманцев, припустивши, що майно могли націоналізувати та переоформити.

Офшори у Франції

Що стверджують журналісти:

У розслідуванні йдеться, що Гетманцев "забув" внести до декларації суттєве джерело сімейного бюджету, які вивели в офшори. Так, згадана вже мама Гетманцева – засновниця туроператора TPG.

Компанія TPG є у декларації, водночас журналісти з’ясували, що кіпрська TPG записана на іншу кіпрську компанію – Dunkley marketing LTD. Та безпосередньо належить матері Гетманцева. Ось цю останню Dunkley marketing LTD у декларації "забули".

У 2012 – 2013 роках Dunkley marketing LTD отримала понад мільйон євро від бельгійського офшору.

"Близько мільйона євро Dunkley marketing LTD позичила французькій компанії Олени Гетманцевої. Дороги цих грошей ведуть у мальовниче французьке містечко на кордоні зі Швейцарією", — пишуть журналісти.

Що відповів Гетманцев:

Він відповів, що не зобов’язаний вносити відомості про майно родичів, які він не міг і не повинен був знати. Це був його особистий вибір.

"Перше, я не веду спільне господарство зі своєю матір’ю, тому в цілому мав повне право не відображати її у декларації, як, до речі, мені радили юристи. Але як чесний політик вважав необхідним добровільно вказати те, що знав", — сказав він.

Він додав, що відобразив активи, які були йому відомі та пообіцяв виправити ситуацію.

Відзначимо, що Гетманцева обрали народним депутатом від партії "Слуга народу" у 2019-му.

Раніше "Телеграф" розповідав, як Данило Гетманцев розповів про реформу діджиталізації, над якою наразі працює Державна податкова служба. На наступний рік готується план повного переведення податкової на "електронні рейки".