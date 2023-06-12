Favbet передав 5 млн грн UNITED24 та долучився до ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
Дата публікації
Автор
Favbet приєднався до ліквідації наслідків вибуху Каховської ГЕС Новина оновлена 12 червня 2023, 18:03
Favbet приєднався до ліквідації наслідків вибуху Каховської ГЕС. Фото прес-служба

Команда фонду Favbet Foundation вже готує наступний пакет допомоги з подолання наслідків трагедії

Компанія Favbet спрямувала 5 мільйонів гривень на ліквідацію наслідків підриву Каховської ГЕС, підтримавши збір "Допоможемо рятувальникам" офіційної фандрейзингової платформи UNITED24.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Благодійний фонд Favbet Foundation також допоміг привезти до Херсонської області гуманітарну допомогу.

"Коли почули про трагедію, зрозуміли — треба негайно їхати. Швидко організували все необхідне та вже наступного дня командою працівників фонду разом із нашими друзями-партнерами вирушили до Херсона", — розповідає член наглядової ради фонду Сергій Ковальчук.

Допомогу везли двома бусами. Всередині розмістили більше ніж три тонни питної води та тонну медичних засобів для одного з найбільших лікувальних закладів Херсонщини — КНП "Херсонська міська клінічна лікарня ім. О.С.Лучанського".

Зараз команда фонду готує наступний пакет допомоги для подолання наслідків трагедії.

"Херсонці опинилися у страшній ситуації. І задача кожного українця сьогодні — показати, що ми не залишаємо їх наодинці з лихом, а гуртуємось для допомоги та підтримки. Favbet Foundation продовжуватиме гуманітарну діяльність у регіоні, допоки ситуація хоча б трохи не стабілізується", — додає Ковальчук.

Команда Favbet Foundation займається гуманітарною діяльністю та надає підтримку українській армії з перших днів повномасштабного вторгнення. Фонд передавав гумдопомогу у прифронтові регіони, сприяв евакуації жителів з окупованих територій, а також відкрив Центр адаптації для українських переселенців у Хорватії.

За півтора року великої війни за підтримки Favbet Foundation ЗСУ отримали понад 120 автівок та 65 сучасних дронів, а загальна сума допомоги армії склала понад 65 млн грн.

Нагадаємо, російські окупанти 6 червня підірвали Каховську ГЕС, що призвело до руйнування греблі. Внаслідок інциденту в Херсонській та Миколаївській областях почалися затоплення.

Відомо, що через дії окупантів є загиблі серед мирного населення. Росіяни цинічно намагалися звинуватити Україну у підриві Каховської ГЕС, але їхні вкиди спростували.

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