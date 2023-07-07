Голландські акціонери "Укрнафтобуріння" застерегли банки, Мін'юст і податкову від незаконних дій щодо передачі управління компанією "Укрнафті"

У JKX Ukraine B.V. вказали на порушення закону в спробі замінити наглядову раду "Укрнафтобуріння", яка процедура можлива виключно за наявності прав і обов'язків акціонера, на що "Укрнафті" і АРМА вказали в Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Акціонер "Укрнафтобуріння", компанія JKX Ukraine B. V. направила застереження регуляторам і банкам з приводу незаконного рейдерського захоплення приватних активів ПАТ"Укрнафтобуріння".

Як повідомлялося раніше, нідерландський акціонер JKX Ukraine B. V. володіє частиною в розмірі 10% в установному капіталі ПАТ "Укрнафтобуріння", щодо якої постановою Київського Печерського районного суду 4 травня було накладено арешт на корпоративні права в розмірі 99,9882%. Арешт торкнувся і десятивідсоткої частки JKX Ukraine B. V., а рішенням суду корпоративні права "Укрнафтобуріння" були передані в управління АРМА, що призвело одночасно до порушення антимонопольного законодавства, а також закону "Про захист економічної конкуренції".

У своєму застереженні JKX Ukraine B. V. звертає увагу, що є дійсним належним акціонером ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння", що володіє пакетом акцій у розмірі 10% — незважаючи на всі незаконні дії державних органів України щодо арешту та передачі корпоративних прав (акцій) ПрАТ в управління АРМА, а потім і в управління "Укрнафти".

Голландська компанія зазначає, що відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" акціонером 12 липня 2023 року були призначені представники до наглядової ради ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння", про склад Ради належним чином була повідомлена Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку, а інформація в установленому порядку розміщена в SMIDA. Також в листі вказується, що права і обов'язки акціонера JKX не передавали ні АРМА, ні "Укрнафті" по жодному з питань, будь то обрання, зміна, припинення або будь-які інші дії щодо чинного складу представників JKX в наглядовій раді ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння"

"Позаяк, як нам стало відомо, ПАТ "Укрнафта" <…> звернулося до НКЦПФР за роз'ясненням, а фактично за санкціонуванням незаконної зміни складу наглядової ради ПАТ "ДК "Укрнафтобуріння", а саме щодо можливості такої зміни без проведення загальних зборів акціонерів", — йдеться в листі з уточненням, що у відповідь НКЦПФР чітко вказало, що "Укрнафта" може провести заміну членів наглядової ради "Укрнафтобуріння" виключно за наявності у неї прав та обов'язків акціонера ПАТ "Укрнафтобуріння".

Закон України "Про Національне агентство України з виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів" не наділяє АРМА або ПАТ "Укрнафта" правами та обов'язками акціонера, а глава 70 Цивільного кодексу України також не наділяє "Укрнафту" правами та обов'язками акціонера, відзначають в JKX Ukraine B. V. Таким чином, ні сам факт укладення договору на управління, ні його зміст не наділяють "Укрнафту" правом діяти від імені акціонера, підкреслюється в застереженні:

"Зважаючи на відсутність у ПАТ "Укрнафта" прав та обов'язків акціонера ПАТ " ДК "Укрнафтобуріння", будь-які дії ПАТ "Укрнафти" від імені JKX Ukraine B. V. по зміні членів наглядової ради ПрАТ "ДК "Укрнафтобуріння", обраних як представників Акціонера, будуть незаконним (нікчемними), такими що не створюють жодних правових наслідків."

Таким чином, єдиним можливим, хоча і оспорюваним механізмом зміни складу наглядової ради "Укрнафтобуріння" є проведення "Укрнафтою" загальних зборів акціонерів відповідно до ст. 80 Закону України "Про акціонерні товариства", вказують JKX Ukraine B. V., роблячи наголос на тому, в "Укрнафті" можуть спробувати обійти закон, і, ігноруючи профільне корпоративне законодавство, провести нелегітимні спроби щодо зміни складу учасників наглядової ради "Укрнафтобуріння" без проведення загальних зборів акціонерів:

"Вказані дії посадових осіб ПАТ "Укрнафта" по зміні членів наглядової ради без проведення загальних зборів акціонерів — необхідні управителю корпоративної частки та ПАТ "ДК" Укрнафтобуріння" для подальшого незаконного звільнення колегіального виконавчого органу та призначення одноосібного керівника виконавчого органу, повністю підконтрольного Директору ПАТ "Укрнафта". За наявною інформацією, розглядається кандидатура Мальчика О.В. — посадової особи ПАТ "Укрнафта"."

З урахуванням викладеного в листі-застереженні, JKX Ukraine B. V. закликали Міністерство юстиції України, податкову службу, Нацкомісію з цінних паперів та фондового ринку, а також банки "Південний", "ОТП Банк", "Айбоксбанк", "Ощадбанк", "Укргазбанк" та інші не легалізовувати порушення законних прав та інтересів приватних акціонерів ПАТ "Укрнафтобуріння", включаючи такі дії, як зміну керівника в держреєстрі, при ідентифікації клієнта, при реєстрації "нового" керівника в органах податкової служби і т. п.

"З метою унеможливлення порушення Вами вимог чинного законодавства та відповідно і прав приватних акціонерів ПАТ" Укрнафтобуріння", пропонуємо при зверненні до Вас заінтересованих осіб із відповідними заявами щодо зміни керівника ПАТ "ДК" Укрнафтобуріння " — вимагати передбачений законом необхідний та послідовний перелік підтверджуючих документів, а саме протокол проведення загальних зборів акціонерів, на яких прийнято рішення щодо зміни складу наглядової ради ПрАТ "ДК" Укрнафтобуріння", рішення наглядової ради про призначення нового керівника виконавчого органу ПрАТ "ДК" Укрнафтобуріння", — йдеться в листі.

У JKX також зазначають, що подібні дії окремих представників органів державної влади та менеджменту ПАТ "Укрнафта" вже є предметом кримінального провадження НАБУ, яке перебуває на досудовому розслідуванні. Незаконну передачу корпоративного портфеля підприємства в управління АРМА та" Укрнафти " за особливою процедурою буде оскаржено в суді.