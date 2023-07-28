Відсутність палива для армії загрожує знищенням особового складу та знищенням техніки, яку надали партнери — Ярова

Пальне потрібно ЗСУ терміново

14 осіб, які входять до складу колегіального органу по тиловому забезпеченню Міноборони підписали протоколи про запуск процедури з закупівлі пально-мастильних матеріалів, попри те, що ДБР розпочало кримінальне переслідування Міноборони через те, що попередня закупівля пального була здійснена начебто неправильно — із ПДВ, без застосування "мобілізаційної постанови" 178.

Про це повідомила членкиня Громадської антикорупційної ради при Міноборони, волонтерка Дана Ярова, яка також є членкиненю колегіального органу по тиловому забезпеченню Міноборони. За її словами, Держаудитслужба розцінила як "збитки держави" і закупівлю палива з ПДВ, і без ПДВ також.

"Я тиждень пишу дописи, тегаю всіх кого можу, публічно запитую, як нам закуповувати пальне з ПДВ чи без ПДВ. Бо згідно листа Головнокомандувача ЗСУ до Міністра оборони Олексія Резнікова, пальне потрібно на позавчора. Відповіді я не отримала", — написала Ярова на своїй сторінці в Фейсбук.

Вона зазначила, що оскільки роз'яснення від жодного органу влади так і не надійшло, запуск процедури закупівлі ПММ загрожує кримінальними справами, однак пальне потрібно ЗСУ терміново.

"Відсутність палива — це просто знищення особового складу, та всієї західної техніки, яку нам надали партнери", — зазначила Ярова.