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ГО "Мрія дітей України" вже опікується понад 400 родин загиблих захисників на Дніпропетровщині

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
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ГО "Мрія дітей України" вже опікується понад 400 родин загиблих захисників на Дніпропетровщині Новина оновлена 16 серпня 2023, 13:37

Понад 100 родин оздоровились та відпочили на Закарпатті та за кордоном у

Голова ГО "Мрія дітей України", відома волонтерка Дана Ярова з робочим візитом відвідала Дніпро. У квітні 2023 року міська влада Дніпра та ГО "Мрія дітей України" уклали меморандум про співпрацю. Цього разу під час робочої зустрічі з очільником міста Борисом Філатовим домовились про подальшу розбудову роботи організації в регіоні та напрацювання міських цільових програм з підтримки захисників, захисниць та їхніх родин.

Відома волонтерка також особисто відвідала родину загиблого захисника, у якого залишилось двоє дітей — донька 11 років і син 14 років. Діти повернулись із відпочинку на Закарпатті, де були в межах проєкту "Літо без війни". Волонтерка привезла їм планшет, канцтовари, шкільне приладдя, повербанк, посібники, одяг.

"Я сама мама трьох синів. І знаю, що немає нічого найдорожчого за миті, коли твоя дитина щаслива. Під час таких візитів мами кажуть: "Дякую, що не забуваєте про нас". А ми, як суспільство, й не маємо права забути, якими б важкими не були часи. Ці діти – наші спільні. І відповідальність за них – наша спільна", — каже Ярова.

Зараз у Дніпропетровській області під опікою ГО "Мрія дітей України" вже перебуває понад 400 родин загиблих військових, які системно отримують допомогу: відправлення з одягом, продуктові набори, гаджети для навчання. Понад 100 родин – оздоровились та відпочили на Закарпатті та за кордоном у межах проєкту "Літо без війни", майже 200 дітей вивчають англійську мову та програмування за освітніми проєктами організації.

Завершився візит зустріччю Дани Ярової з громадськістю Дніпра.

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