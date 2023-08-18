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ІНТЕРПАЙП спростовує брехливу інформацію у ЗМІ щодо співпраці із рф

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
Дата публікації
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Автор
ІНТЕРПАЙП вважає, що частина українських медіа дискредитують дії компанії Новина оновлена 18 серпня 2023, 09:03
ІНТЕРПАЙП вважає, що частина українських медіа дискредитують дії компанії. Фото Колаж "Телеграфу"

Цього тижня в українських засобах масової інформації відновилася брехлива та замовна недоброчесними конкурентами медійна кампанія з дискредитації іміджу ІНТЕРПАЙП щодо нібито ведення бізнесу у російській федерації після 24 лютого 2022 року.

ІНТЕРПАЙП цілком та повністю спростовує ці брехливі звинувачення.

Після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну ІНТЕРПАЙП прийняв рішення щодо ліквідації торгової компанії в росії. Персонал торгової компанії було звільнено, лишилися тільки дві особи, які задіяні в ліквідації компанії. Цей процес розпочався негайно, проте він триває в умовах вкрай недружнього юридичного середовища та навмисно гальмується російськими державними установами.

Після 24 лютого 2022 року ІНТЕРПАЙП припинив будь-яку бізнес-діяльність в російській федерації та не має відношення до будь-яких рішень та діяльності торгової компанії в рф. Нагадаємо, що російська федерація ще у 2018 році запровадила персональні санкції проти керівництва компанії ІНТЕРПАЙП.