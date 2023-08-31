Favbet Foundation передав розвідникам ЗСУ черговий мікроавтобус Volkswagen

Від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ за сприяння Favbet Foundation отримали понад 200 авто

Благодійний фонд Favbet Foundation передав Збройним силам України черговий мікроавтобус Volkswagen Transporter T5.

Про це повідомляє "Телеграфа" з посиланням на повідомлення фонду.

Автомобіль відправлено працювати в складі розвідувальної роти однієї з бригад Територіальної оборони ЗСУ.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ за сприяння Favbet Foundation отримали понад 200 авто. До цього числа також входять 53 нові позашляховики Peugeout Landtrek, які придбані компанією Favbet для ударних рот "Армії дронів".

Також ЗСУ отримали за сприяння фонду понад 90 дронів різного типу, в тому числі ударного.

Всього ж сумарна допомога ЗСУ та іншим Силам оборони за сприяння фонду склала понад 150 млн грн.

Favbet Foundation — благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.