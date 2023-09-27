Рус

Favbet Foundation передав підрозділу ССО черговий позашляховик

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Благодійники продовжують забезпечувати наших захисникі машинами Новина оновлена 27 вересня 2023, 12:11
Благодійники продовжують забезпечувати наших захисникі машинами. Фото Favbet Foundation

Фонд уже передав понад двісті автівок на фронт

Благодійний фонд Favbet Foundation передав Збройним силам України позашляховик Mitsubishi L200.

Про це повідомляє "Телеграф" із посиланням на представників фонду.

Автомобіль передано Силам Спеціальних Операцій (ССО) в центр спеціального призначення, який працює на ключових напрямках фронту.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ за сприяння Favbet Foundation отримали понад 220 авто. До цього числа також входять 53 нові позашляховики Peugeout Landtrek, придбані компанією Favbet для ударних рот "Армії дронів".

Також ЗСУ отримали за сприяння фонду понад 115 дронів різного типу, в тому числі ударного.

Всього ж сумарна допомога ЗСУ та іншим Силам оборони за сприяння фонду склала понад 150 млн грн.

Favbet Foundation — благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.