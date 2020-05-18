Робочий тиждень у Києві розпочався із заторів

Новини України:Станом на 8:05 на декількох мостах Києва утворилися затори. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.

Так, затори утворилися на проспектах Перемоги, Повітрофлотському, Олени Теліги, Степана Бандери, Валерія Лобановського.

Також водіям варто врахувати перекритий рух на вулицях Богатирській та Покровській.

Окрім того, ускладнено рух вулицями Січових Стрільців, Набережно-Хрещатицькою, Павла Скоропадського, Кирилівською, Сирецькою та на бульварі Тараса Шевченка.

На лівому березі рух ускладнено на Броварському проспекті, проспекті Юрія Гагаріна, проспектах Визволителів, Петра Григоренка та на проспекті Миру. Також в заторах стоять Дарницьке шосе, Харківське шосе та бульвар Перова.

Рух на мостах - Північному, Південному, Дарницькому, Патона та Метро - ускладнено в напрямку правого берега.

Нагадаємо, офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,64 грн/долар.