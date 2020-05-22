У жителя Чернівців поліція вилучила набої, кулі та гранати

Новини України:Поліцейські вилучили у чоловіка 2 предмети без маркування, схожі на гранати.

Мешканець Чернівців незаконно зберігав удома набої, кулі та гранати. Нелегальні боєприпаси поліцейські направили на експертизу. Порушнику загрожує до семи років позбавлення волі. Про це повідомляє поліція області.

Співробітники поліції Чернівецької області постійно здійснюють оперативно-профілактичні заходи для протидії злочинності та вилучення з незаконного обігу зброї, боєприпасів та вибухівки.

Так, під час відпрацювання території обслуговування, оперативники та слідчі Чернівецького відділу поліції викрили факт незаконного зберігання боєприпасів 33-річним місцевим жителем.

Поліцейські вилучили у чоловіка 2 предмети без маркування, схожі на гранати; 26 набоїв і 20 куль різного калібру. Усе вилучене направили на дослідження до Чернівецького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Наразі поліція проводить досудове розслідування та встановлює походження вилучених боєприпасів.

Нагадаємо, на Луганщині у будинку поплічника бойовиків знайшли гранати, які він намагався продати.