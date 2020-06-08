Скачать
Понеділок, 08.06.2020
Окупанти вкотре порушили режим "тиші": поранили українського військового
Окупанти вкотре порушили режим "тиші": поранили українського військового
Окупанти на Донбасі обстріляли низку українських позцій, троє віськових поранені
Окупанти на Донбасі обстріляли низку українських позцій, троє віськових поранені
Чотири італійські футбольні клуби не отримали ліцензію на сезон
Чотири італійські футбольні клуби не отримали ліцензію на сезон
Православні християни сьогодні відзначають свято Святого Духа
Православні християни сьогодні відзначають свято Святого Духа

Окупанти на Донбасі обстріляли низку українських позцій, троє віськових поранені

Окупанти на Донбасі обстріляли низку українських позцій, троє віськових поранені
08:29 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини України:Окупанти з гранатометів і мінометів обстрілювали українські позиції біля Хутору Вільний та Широкиного.

Минулої доби збройні формування Російської Федерації вісім разів порушили режим припинення вогню та обстріляли українські позиції з мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. 

Про це йдеться у ранковому зведенні прес-центру ООС. Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" на підступах до Луганського російські найманці двічі вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Аналогічне озброєння агресор застосував по наших оборонних укріпленнях біля населеного пункту Хутір Вільний. Поблизу Кримського противник два рази обстріляв українські позиції з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік Павлополя загарбники двічі задіяли міномети калібру 120 мм і 82 мм, а також автоматичні станкові гранатомети та великокаліберні кулемети. По опорних пунктах поруч Широкиного противник відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм.

Українські захисники, утримуючи оборону, дали ворожим підрозділам відсіч. За даними розвідки, минулої доби було поранено одного окупанта. Відчувши на собі рішучість дій військовослужбовців Збройних сил України, противник припинив свою активність.

"Внаслідок обстрілів з боку загарбників два воїни Об'єднаних сил отримали поранення", - йдеться в повідомленні.

З початку поточної доби російські збройні формування чотири рази порушили режим припинення вогню.

"В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" агресор двічі обстріляв з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї наші опорні пункти неподалік Новолуганського. Також ворожу провокацію зі стрілецької зброї зафіксовано біля Оріхового", -говориться в повідомленні.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" на підступах до Богданівки російські найманці вели вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"За поточну добу внаслідок обстрілів з боку загарбників один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Його оперативно було доставлено до військово-медичного закладу. Стан здоров’я нашого захисника задовільний", - зазначається в повідомленні.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

РФ, ЗСУ, ООС, Обстріли, Бойовики, Окупанти.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Катастрофа PS752: в Ірані не вірять, що в "чорній скриньці" міститься важлива інформація
02 Чотири італійські футбольні клуби не отримали ліцензію на сезон
03 COVID-19 на Буковині: за добу виявлено майже 60 нових випадків
04 Конор МАКГРЕГОР: "Я втомився від гри. Для мене просто нема кайфу"
05 Пандемія: у світі вже більше семи мільйонів інфікованих
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Скрипалі змінили імена і переїхали до Нової Зеландії
Скрипалі змінили імена і переїхали до Нової Зеландії
За перші п'ять днів система автофіксації виявила 200 тисяч порушень
За перші п'ять днів система автофіксації виявила 200 тисяч порушень
Пандемія: у світі вже більше семи мільйонів інфікованих
Пандемія: у світі вже більше семи мільйонів інфікованих
Названо склад &quot;Людей Ікс&quot; у кіновсесвіті Marvel
Названо склад "Людей Ікс" у кіновсесвіті Marvel
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся