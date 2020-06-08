Окупанти на Донбасі обстріляли низку українських позцій, троє віськових поранені

Новини України:Окупанти з гранатометів і мінометів обстрілювали українські позиції біля Хутору Вільний та Широкиного.

Минулої доби збройні формування Російської Федерації вісім разів порушили режим припинення вогню та обстріляли українські позиції з мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Про це йдеться у ранковому зведенні прес-центру ООС. Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" на підступах до Луганського російські найманці двічі вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Аналогічне озброєння агресор застосував по наших оборонних укріпленнях біля населеного пункту Хутір Вільний. Поблизу Кримського противник два рази обстріляв українські позиції з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік Павлополя загарбники двічі задіяли міномети калібру 120 мм і 82 мм, а також автоматичні станкові гранатомети та великокаліберні кулемети. По опорних пунктах поруч Широкиного противник відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм.

Українські захисники, утримуючи оборону, дали ворожим підрозділам відсіч. За даними розвідки, минулої доби було поранено одного окупанта. Відчувши на собі рішучість дій військовослужбовців Збройних сил України, противник припинив свою активність.

"Внаслідок обстрілів з боку загарбників два воїни Об'єднаних сил отримали поранення", - йдеться в повідомленні.

З початку поточної доби російські збройні формування чотири рази порушили режим припинення вогню.

"В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" агресор двічі обстріляв з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї наші опорні пункти неподалік Новолуганського. Також ворожу провокацію зі стрілецької зброї зафіксовано біля Оріхового", -говориться в повідомленні.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" на підступах до Богданівки російські найманці вели вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"За поточну добу внаслідок обстрілів з боку загарбників один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Його оперативно було доставлено до військово-медичного закладу. Стан здоров’я нашого захисника задовільний", - зазначається в повідомленні.