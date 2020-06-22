Скачать
Вівторок, 23.06.2020
Ціна на газ для населення у червні знизилася на 6%
Ціна на газ для населення у червні знизилася на 6%
Опитування: Кожен третій українець шкодує про розпад СРСР
Опитування: Кожен третій українець шкодує про розпад СРСР
Прикарпаття пройшло повторне тестування на коронавірус перед поновленням Першої ліги
Прикарпаття пройшло повторне тестування на коронавірус перед поновленням Першої ліги
"Антикарантинні" сутички у Гаазі: близько 400 затриманих
"Антикарантинні" сутички у Гаазі: близько 400 затриманих

На Закарпатті скасували послаблення карантину

На Закарпатті скасували послаблення карантину
22:57 Пн, 22 Червень 2020 Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com
На Закарпатті обласна комісія ТЕБ та НС скасувала послаблення карантину. 

Як повідомляють в Закарпатському обласному центрі громадського здоров'я у Facebook, область переходить на режим, коли лікарні перестають приймати планових хворих, громадський транспорт не працюватиме на вихідних, а роботодавцям рекомендовано переглянути графік роботи.

“Послаблення карантину на Закарпатті скасовано. Таке рішення прийняла сьогодні регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Закарпатської ОДА", - йдеться в повідомленні.

Рішенням комісії ТЕБ та НС заборонено на всій території області із 25 червня 2020 року проведення планових заходів з госпіталізації в медзакладах.

Також заборонили у вихідні (субота, неділя) та святкові дні регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів громадським автомобільним транспортом у міському, приміському, міжміському, внутрішньообласному сполучені.

Починаючи із 00.00 год. 23 червня 2020 року до покращення епідемічної ситуації та прийняття окремого рішення в області встановлять контрольно-пропускні пункти на перевальних ділянках наступних автомобільних доріг: Яблунецький перевал (автодорога Н-09 Мукачево-Рогатин-Львів) та Абранський перевал (автодорога М-06 Київ-Чоп).

Також місцевим органам виконавчої влади у разі необхідності радять змінити режими роботи з метою встановлення початку роботи о 8 годині в органах виконавчої влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування; о 10 годині в центрах надання адміністративних послуг, органах соціального захисту населення, територіальних органах Пенсійного фонду України.

Суб’єктам господарювання рекомендовано на період дії карантину внести (у разі необхідності) зміни до режимів роботи з метою встановлення початку роботи о 10 чи більш пізній годині.

Фармацевтичним суб’єктам господарювання рекомендовано встановити із 11.00 по 13.00 години прийому відвідувачів (споживачів) похилого віку, розмежувавши прийом з іншими відвідувачами та не допускати у визначені вище години прийом інших категорій громадян (споживачів).

Як повідомлялося, протягом минулого тижня в Закарпатській області фіксують різке збільшення кількості хворих на коронавірус. За тиждень область встановила два антирекорди із захворюваності. Зокрема, за добу 19 червня додалося 109 інфікованих осіб. Загалом в регіоні станом на 20 червня підтверджено 2 188 випадків коронавірусу.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Карантин, Закарпаття.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Саакашвілі обговорив із наглядовою радою "Укрзалізниці" план реформування залізничної галузі
02 Стартувала робота Національної онлайн-школи для підприємців
03 В АПЛ виявили один випадок зараження за підсумками чергового тестування на коронавірус
04 Гвардіола розповів, хто може замінити Сане в Ман Сіті
05 Transparency International застерігає від застосування критерію локалізації у закупівлях
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Окупанти обстріляли Широкине з ПТРК &quot;Корнет&quot; - ракета влучила у камеру ОБСЄ
Окупанти обстріляли Широкине з ПТРК "Корнет" - ракета влучила у камеру ОБСЄ
Transparency International застерігає від застосування критерію локалізації у закупівлях
Transparency International застерігає від застосування критерію локалізації у закупівлях
На Закарпатті скасували послаблення карантину
На Закарпатті скасували послаблення карантину
Черешня подешевшала - за вихідні ціни впали більш, як удвічі
Черешня подешевшала - за вихідні ціни впали більш, як удвічі
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся