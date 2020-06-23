Ціна газу для промисловості у липні підвищиться на 8-9%

НАК "Нафтогаз України" оприлюднив прейскурант на природний газ для промислових споживачів на липень 2020 року. Порівняно з червнем, ціни зростуть на 8-9%. Інформація про ціни розміщена на сайті компанії.

Ціни газу диференційовані за обсягом споживання, наявністю передоплати та боргів компаній перед Нафтогазом.

За умови попередньої оплати до початку періоду, відсутності боргів та придбання понад 50 тис. кубометрів газу ціна на блакитне паливо становитиме 3 570 грн за 1 тис. кубометрів (з ПДВ).

Всі інші клієнти можуть отримати газ за ціною 4 150,80 грн за 1 тис. кубометрів (з ПДВ).

Як повідомлялось, Нафтогаз України знизив ціну газу для промислових споживачів на червень за умови передоплати на 21% порівняно з травнем - до 3 255,6 тис. грн за 1 тис. кубометрів (з ПДВ).