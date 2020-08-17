На Донбасі окупанти один раз порушили "тишу"

За минулі 24 години окупанти РФ одноразово порушили режим припинення вогню на Донбасі.

16 серпня на всіх ділянках відповідальності наших підрозділів обстрілів з боку супротивника не зафіксовано.

Військовослужбовці Об'єднаних сил дотримувалися умов припинення вогню і знаходилися напоготові надати гідну відсіч на можливі небезпечні дії ворога.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС на своїй сторінці в Фейсбук.

"Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою. За минулу добу штабом зафіксовано одне порушення збройними формуваннями Російської Федерації домовленостей, досягнутих 22 липня в рамках Тристоронньої контактної групи. Зокрема, поблизу тимчасово окупованого населеного пункту Ужовка противник здійснював інженерне обладнання позицій в сторону наших підрозділів у Водяного ", - сказано в ранковій зведенні штабу.

З початку поточної доби, 17 серпня, введений режим тиші зберігається в повній мірі. У смугах відповідальності наших бригад не зафіксовано жодної озброєної провокації або обстрілу. Бойових втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає.