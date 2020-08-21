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Штаб ООС: бойовики двічі порушували "тишу"

Штаб ООС: бойовики двічі порушували "тишу"
10:10 Сьогодні Телеграф Фото: facebook
Ситуація в районі операції ОС залишається повністю контрольованою українськими військовими. Про це повідомляє прес-центр ООС.

"20 серпня переважно більшість зон відповідальності українських одиниць обстрілу противника не зафіксовано. В останній день задокументовано 2 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ. Зокрема, безперебійні постріли великокаліберного кулемета під Авдіївка, а противник вистрілив з автомата в Новоолександрівці. Оскільки, як і в попередні дні, постріли були провокаційними, наші солдати на них не реагували і не відкривали вогонь", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що бойових втрат і поранень серед українських військових немає.

"З початку поточної доби, 21 серпня, смуги відповідальності наших бойових бригад НЕ ознаменувалися мовчанням з боку російсько-окупаційних військ.

Наші солдати продовжують виконувати свої завдання і готові адекватно реагувати на передбачувані підступні дії противника ", - підкреслили в ООС.

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Все по темі:

РФ, Донбас, ЗСУ, ООС, Обстріли, Бойовики.

Автор:

Телеграф
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