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Понеділок, 31.05.2021
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Дощі вщухають, але тепло затримується: якою буде погода на початку тижня

Дощі вщухають, але тепло затримується: якою буде погода на початку тижня
00:16 Сьогодні Телеграф Фото: facebook

В Україні на початку наступного тижня на більшій території країни очікуються дощі. Температура повітря вдень прогріється до + 17°, на півдні та сході - до +24°.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

У понеділок, 31 травня, на заході пройдуть грозові дощі. Температура вночі +7...+ 9°, вдень +15...+ 17°.

На півночі країни без істотних опадів, очікується малохмарна погода. Температура вночі +8...+ 10°, вдень +15...+17°.

На сході України також збережеться хмарна погода з проясненнями. Температура вночі +11...+13°, вдень +22...+24°.

Прогноз погоди на 31 травня

Прогноз погоди на 31 травня, фото: meteo.gov.ua

В центральних регіонах хмарно з проясненнями, температура повітря вночі +9...+11°, вдень прогріється до +15...+17°.

На півдні України та в Криму місцями пройде невеликий дощ, вдень - помірний. Температура вночі +12...+14°, вдень +22...+24°.

У Києві та Київській області 31 травня буде хмарно з проясненнями. Температура в столиці вночі +8...+10°, вдень +15...+17°; в регіоні вночі буде +9...11°, вдень +14 ...+16°.

У перший день літа погода істотно не зміниться, дощі пройдуть в центральній та східній частині країни. Температура вночі 1 червня +6...+11°, вдень буде +13...+18°.

 Прогноз погоди на 1 червня

Прогноз погоди на 1 червня, фото: meteo.gov.ua

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків перша половина літа в Україні буде прохолодною, а на його початку очікуються дощі.

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Тетяна Гулевата
Автор: Тетяна Гулевата Більд-редактор, веб-дизайнер
Перегляди: 24

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Погода, Прогноз погоді, Дощі.
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