Загибель поліцейських в Одеській області: з'явилися відео з місця аварії

В Одеській області біля смт. Сарати в п'ятницю, 13 серпня, відбулося ДТП за участю поліцейського автомобіля. В результаті аварії троє правоохоронців загинули і ще один з важкими травмами був доставлений в лікарню.

До місця прибули рятувальники, лікарі і поліцейські разом з начальником поліції області Олегом Бехом.

За словами Беха, звернення якого оприлюднено прес-службою поліції, автомобіль з'їхав в кювет в селі Зоря і врізався в бетонну перешкоду.

У телеграм-каналі "Новини.LIVE Odesa" повідомляється, що автомобіль зіткнувся з містком над зливовим стоком.

Всі обставини трагедії встановлюються, а поки правоохоронці відкрили справу за ч.3 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Надалі вести розслідування будуть співробітники ДБР.

Як повідомлялося раніше, в Києві на бульварі Дружби Народів сталося лобове зіткнення автомобілів SEAT і Volkswagen, через що загинув водій однієї з машин.