Загибель поліцейських в Одеській області: з'явилися відео з місця аварії

В Одеській області біля смт. Сарати в п'ятницю, 13 серпня, відбулося ДТП за участю поліцейського автомобіля. В результаті аварії троє правоохоронців загинули і ще один з важкими травмами був доставлений в лікарню.
До місця прибули рятувальники, лікарі і поліцейські разом з начальником поліції області Олегом Бехом.
За словами Беха, звернення якого оприлюднено прес-службою поліції, автомобіль з'їхав в кювет в селі Зоря і врізався в бетонну перешкоду.
У телеграм-каналі "Новини.LIVE Odesa" повідомляється, що автомобіль зіткнувся з містком над зливовим стоком.
Всі обставини трагедії встановлюються, а поки правоохоронці відкрили справу за ч.3 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).
Надалі вести розслідування будуть співробітники ДБР.
Як повідомлялося раніше, в Києві на бульварі Дружби Народів сталося лобове зіткнення автомобілів SEAT і Volkswagen, через що загинув водій однієї з машин.