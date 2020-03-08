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Папа Римський провів недільну службу через відеозв'язок

Папа Римський провів недільну службу через відеозв'язок
16:29 Нд, 8 Березень 2020 Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Папа Римський молився з Апостольського палацу, а не з балкона на площі Святого Петра на прохання італійської влади.

Папа Франциск висловив під час недільної служби солідарність з жертвами спалаху коронавірусу у своїй першій молитві та посланні шляхом відеозв'язку. Про це інформує Vatican News.

"Промовляючи з бібліотеки Апостольського палацу під час недільної служби, Папа Франциск запевнив тих, хто страждає від епідемії коронавірусу, та всіх тих, хто доглядає за ними у своїх молитвах за них", - йдеться у повідомленні.

Відповідне повідомлення від пресслужби Святого Престолу надійшло у п'ятницю, з поясненням, що такий захід необхідний для того, щоб "уникнути ризику поширення COVID-19" оскільки великі групи людей збираються на площі під час молитви.

Папа пояснив, що приділяє багато думок тим, хто страждає від цієї епідемії, молячись за них протягом останнього тижня.

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"Я об'єднуюсь зі своїми братами єпископами, щоб заохотити віруючих жити у цей нелегкий момент з сильною вірою, впевненою надією та запалом милосердя", - зазначив Папа Римський.

Як повідомлялося, уряд Італії запроваджує суворі обмеження для усієї Ломбардії (автономний регіон, що складається з 12 провінцій) та ще 11 провінцій на півночі країни.

Відтак на карантин, що триматиме принаймні до 3 квітня, закрили провінції Ломбардія, Венеція, Модена, Парма, П'яченца, Реджо-Емілія, Ріміні, Пезаро й Урбіно, Падуя, Тревізо, Асті, Алессандрія.

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Все по темі:

Ватикан, Папа Римский, Коронавірус, Відеозв'язок, Недільна служба.
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