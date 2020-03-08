Папа Римський провів недільну службу через відеозв'язок

Новини України:Папа Римський молився з Апостольського палацу, а не з балкона на площі Святого Петра на прохання італійської влади.

Папа Франциск висловив під час недільної служби солідарність з жертвами спалаху коронавірусу у своїй першій молитві та посланні шляхом відеозв'язку. Про це інформує Vatican News.

"Промовляючи з бібліотеки Апостольського палацу під час недільної служби, Папа Франциск запевнив тих, хто страждає від епідемії коронавірусу, та всіх тих, хто доглядає за ними у своїх молитвах за них", - йдеться у повідомленні.

Відповідне повідомлення від пресслужби Святого Престолу надійшло у п'ятницю, з поясненням, що такий захід необхідний для того, щоб "уникнути ризику поширення COVID-19" оскільки великі групи людей збираються на площі під час молитви.

Папа пояснив, що приділяє багато думок тим, хто страждає від цієї епідемії, молячись за них протягом останнього тижня.

"Я об'єднуюсь зі своїми братами єпископами, щоб заохотити віруючих жити у цей нелегкий момент з сильною вірою, впевненою надією та запалом милосердя", - зазначив Папа Римський.

Як повідомлялося, уряд Італії запроваджує суворі обмеження для усієї Ломбардії (автономний регіон, що складається з 12 провінцій) та ще 11 провінцій на півночі країни.

Відтак на карантин, що триматиме принаймні до 3 квітня, закрили провінції Ломбардія, Венеція, Модена, Парма, П'яченца, Реджо-Емілія, Ріміні, Пезаро й Урбіно, Падуя, Тревізо, Асті, Алессандрія.