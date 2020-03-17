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Фігуранта справи Гандзюк Левіна арештували до 2 квітня

Фігуранта справи Гандзюк Левіна арештували до 2 квітня
21:01 Вт, 17 Березень 2020 Телеграф Укринформ Фото: Скріншот

Новини України:Фігуранта справи Гандзюк Левіна арештували без права на заставу.

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід Олексію Левіну (Москаленку), підозрюваному в організації нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк, у вигляді взяття під варту до 2 квітня без внесення застави.

Про це повідомляє hromadske.

"Печерський суд Києва взяв під варту до 2 квітня без внесення застави Олексія Левіна (Москаленка) — підозрюваного в організації нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що засідання проходило лише за участю сторін справи через загрозу поширення в Україні коронавірусу.

Слідство просило взяти під варту Левіна, наголошуючи на ризиках втечі підозрюваного, тиску на свідків, інших фігурантів справи, а також знищення речових доказів.

Адвокат же наполягав, що його підзахисний після першого ув’язнення вирішив змінити життя та почав займатися волонтерською діяльністю. Він також зазначив, що коли Левін виїжджав з України, до нього у правоохоронців не було жодних питань.

Сам підозрюваний Олексій Левін підтримав свого захисника та заперечив свою провину. У коментарі hromadske Левін пояснював, що у серпні 2018 року виїхав через хворобу дружини до Болгарії, він обіцяє показати усі довідки та документи.

Як повідомлялося, 16 березня Олексій Левін був екстрадований з Болгарії в Україну.

У січні Левін був затриманий на території Болгарії завдяки спільній спецоперації працівників правоохоронних органів Болгарії, Служби безпеки України та Офісу генпрокурора. Особу його встановили за відбитками пальців, оскільки він змінив зовнішність.

Підозрюваний в організації нападу на Катерину Гандзюк залишив Україну в серпні 2018 року, його оголосили у міжнародний розшук. На думку слідчих, Левін є ключовою фігурою, яка пов'язує виконавців ("групу Торбіна") і замовників нападу на Гандзюк. Саме він підозрюється в організації цього злочину, підбурюванні до його виконання, наданні інформації, зокрема, щодо місця проживання Гандзюк.

Заарештовано фігуранта справи Гандзюк

Активістку Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла жінки. Гандзюк перенесла кілька операцій, але 4 листопада того ж року померла.

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Все по темі:

СБУ, ГПУ, Суд, Херсон, Катерина Гандзюк, Олексій Левін.
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