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Що відомо про мусульманський піст - Рамадан

Що відомо про мусульманський піст - Рамадан
15:33 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: unsplash

Новини України:У четвер, 24 квітня, із заходом сонця розпочинається мусульманський піст Рамадан, якого дотримуються всі віряни. Завершиться священний піст 23 травня.

Рамадан – це дев'ятий місяць ісламського календаря. Вважається, що саме цього місяця пророк Мухаммед отримав свої перші одкровення від архангела Джабраїла, які згодом стали Кораном.

У Рамадан всі мусульмани строго постять, роздають милостиню, читають Коран, відвідують мечеть і утримуються від шкідливих звичок, веселощів, гулянь та поганих думок.

У мусульманський піст строго заборонено вживати їжу, напої та рекомендовано втриматися від статевих відносин від початку ранкової молитви до заходу сонця. Ранкова молитва називається Фаджр, а вечірня – Магріб.

Ранкова та вечірня трапеза теж має певну назву. Їжа перед настанням ранкової молитви називається Сухур, а прийом їжі після заходу сонця називається Іфтар.

Що можна їсти в Рамадан

Зранку до молитви рекомендовано вживати страви з круп, хліб з пророщеного зерна, салат з овочів. Можна їсти сухофрукти та фрукти. Ввечері вживають фініки, або ж будь-які інші продукти, які насичують кров глюкозою. Також можна вживати овочеві страви. Дозволено їсти випічку, свіжі фрукти, сухофрукти, випивати стакан води, компот, кисіль чи морс.

Звільнюються від посту тяжкохворі люди, немічні, мандрівники та жінки в період вагітності, грудного вигодовування чи менструації.

Перед завершенням посту, мусульмани прибирають свої оселі, очищують від бруду та непотребу, готують святковий стіл та одягають найкращий одяг.

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Завершується Рамадан іншим мусульманським святом, яке називається Рамазан-байрам, що розпочинається із заходом сонця в останній день Рамадану. Після завершення колективної молитви в мечеті в перший день місяця Шавваль (наступний місяць після Рамадану) мусульмани відправляються на святкову трапезу, в ході якої пригощають смаколиками рідних, близьких, сусідів та знайомих (незалежно від їх віросповідання).

Садака – роздача милостині є обов'язковою умовою святкування. Також у святкові дні заведено відвідувати могили родичів.

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Мусульмани, Аллах, Араби, Рамадан 2020.
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