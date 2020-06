25 червня 2020 - яке сьогодні свято, прикмети та іменинники

25 червня – 176-й день року за Григоріанським календарем, до кінця року залишається 189 днів. В XX і XXI століттях цей день відповідає 12 червня Юліанського календаря.

Яке свято 25 червня 2020

У США святкують День замороженої цукерки, День полуничного парфе, День рукостискань, День кольорового телебачення, День сома, у В'єтнамі - Свято середини року «Тет Доан Ндо», в Україні - День митної служби, в Гватемалі - День вчителя, на Філіппінах - День посадки дерев, у Словенії, Хорватії - День державності, у Мозамбіку - День незалежності, у КНР - Свято човнів-драконів, в Республіці Корея – День початку Корейської війни.

Пам'ятні дати 25 червня, річниці та події

У 1580 році в цей день була опублікована «Книга згоди», в якій були викладені основи лютеранства.

В 1951 році була показана перша кольорова комерційна телепередача. Компанія «CBS» знімала в Нью-Йорку чотиригодинне шоу Артура Годфрі, яке передавалося в Балтімор, Філадельфія, Бостон та Вашингтон. Найцікавіше, що у телеглядачів тоді не було кольорових телевізорів, а сама компанія володіла приблизно трьома дюжинами таких.

В 1957 році була винайдена іграшка «літаюча тарілка». Її придумав американець Уолтер Фредерік Моррісон. Винахід потім назвали літаючим диском «фризбі». Моррісон помер у своєму будинку в штаті Юта в віці 90 років. Вперше свій винахід він представив публіці в 1948 році під назвою Whirlo-Way - щось на кшталт «шлях обертання». Ця штуковина підкорила світ.

У 1967 році відбувся перший показ телепередачі в прямому ефірі у всесвітньому масштабі. Програма «Наш світ» передавалася в 24 країни на п'яти континентах, 400 мільйонів телеглядачів спостерігали за виступом групи «The Beatles», вперше виконала пісню «All You Need Is Love».

1978 рік - цей день вважається Днем народження веселкового прапора - символу ЛГБТ-руху.

У 2009 році влада КНР звинуватили Google в поширенні порнографії і закрила до нього доступ.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 25 червня вшановує пам'ять преподобних Петра Афонського і Онуфрія Великого. У народі день називали Петро Сонцеворот. 25 червня завершується літнє сонцестояння. Починається спека, яка зазвичай триває сорок днів. Городники у цей день розсаджують останню розсаду.

Що сьогодні не можна робити

День наповнений обманами. Не варто проводити заручини або одруження. Також не варто ворожити на долю, тому що можна накликати біду.

Прикмети на 25 червня

Здавна існують погодні прикмети на цей день:

- рясна роса – до багатого врожаю;

- під час дощу хмари білі – може піти град;

- ввечері туман і багато роси – хороша погода триватиме довго.

25 червня іменини

Іменини у Онуфрія, Петра, Ганни, Андрія, Івана, Степана і Марії.