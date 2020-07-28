День хрещення Русі: історія і значення свята

Понад тисячу років тому відбулася важлива подія, яка змінила хід історії, ціннісні орієнтири й визначила долю багатьох поколінь українців. Йдеться про хрещення Київської Русі. Цього року Україна святкує 1032-гу річницю Хрещення.

День Хрещення Київської Русі щороку відзначається на державному рівні. Датою свята обрано 28 липня – адже саме цього дня православний світ вшановує пам’ять рівноапостольного князя Київського Володимира Святославовича. Він, як відомо, не лише сам навернувся до християнства, а й посприяв тому, що воно стало державною релігією Київської Русі.

Народився майбутній князь 954 року в Києві. Період його князювання в Києві тривалий — 35 років — від 980 до 1015 року.

Згідно з літописом, влітку 988 року князь Володимир Святославович був охрещений в церкві св. Якова в Херсонесі й одружився з сестрою візантійського імператора Анною. Наприкінці літа він із дружиною повернувся до Києва і наказав усім прийняти нову віру, а поганських ідолів скинути у Дніпро.

Відомо, що князь Володимир вирішив хрестити Русь з політичних міркувань, в першу чергу сподіваючись цим кроком об'єднати ворогуючі землі та зміцнити власну владу.

Згідно з «Повістю минулих літ», 988 року Київський князь Володимир Святославич під час Хрещення народу промовив таку молитву: Боже великий, що сотворив небо і землю! Поглянь на новії люди свої! Дай же їм, Господи, узнати Тебе, істинного Бога, як ото узнали землі християнськії, і утверди в них віру правдиву і незмінную. А мені поможи, Господи, проти врага-диявола, щоб, надіючись на Тебе і на твою силу, одолів я підступи його!

Що варто зробити у цей день

28 липня віряни моляться іконі святого Володимира, яка є у кожному храмі. Здоров’я просять люди зі слабким зором або важкохворі, бо вірять, що князь був дуже хворим і практично осліп, але після свого хрещення переміг цю недугу. Інші моляться про позбавлення від ворогів, зміцнення у вірі і припинення сварок.

Варто утриматися в цей день від сварок, образ, заздрощів, злості і інших негативних емоцій. Слід провести цей день у святковому настрої.

Чого не можна робити

Категорично заборонено влаштовувати генеральне прибирання, велике прання, приготування помпезних страв, а також не слід працювати на городі. Домашніми справами займатися можна. Наприклад, не забороняється приготувати їжу і помити посуд.

Церква закликає утримуватися від гучних застіль, переїдання і зловживання алкоголем.

Прикмети

Якщо з ранку пройшов дощ, значить далі буде сонце.

Вітер південний – погода сонячна.

Липа пожовтіла – до пізньої осені. Якщо інші дерева стали жовтими раніше липи – осінь настане раніше звичайного.

Вітер з півдня – буде дощ.

Якщо грім гучний – також до дощу.

Увечері туман – завтра піде дощ.

Коники в полі голосно скрекочуть – до спеки.