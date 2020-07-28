Скачать
Вівторок, 28.07.2020
В Україні зафіксовано 919 нових випадків COVID-19
В Україні зафіксовано 919 нових випадків COVID-19
Президент Зеленський і прем'єр Шмигаль привітали українців із Днем Хрещення Київської Русі-України
Президент Зеленський і прем'єр Шмигаль привітали українців із Днем Хрещення Київської Русі-України
Бій Ломаченко – Лопес пройде 3 жовтня в Лас-Вегасі
Бій Ломаченко – Лопес пройде 3 жовтня в Лас-Вегасі
День хрещення Русі: історія і значення свята
День хрещення Русі: історія і значення свята

День хрещення Русі: історія і значення свята

День хрещення Русі: історія і значення свята
09:18 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Понад тисячу років тому відбулася важлива подія, яка змінила хід історії, ціннісні орієнтири й визначила долю багатьох поколінь українців. Йдеться про хрещення Київської Русі. Цього року Україна святкує 1032-гу річницю Хрещення.

День Хрещення Київської Русі щороку відзначається на державному рівні. Датою свята обрано 28 липня – адже саме цього дня православний світ вшановує пам’ять рівноапостольного князя Київського Володимира Святославовича. Він, як відомо, не лише сам навернувся до християнства, а й посприяв тому, що воно стало державною релігією Київської Русі.

Народився майбутній князь 954 року в Києві. Період його князювання в Києві тривалий — 35 років — від 980 до 1015 року.

Згідно з літописом, влітку 988 року князь Володимир Святославович був охрещений в церкві св. Якова в Херсонесі й одружився з сестрою візантійського імператора Анною. Наприкінці літа він із дружиною повернувся до Києва і наказав усім прийняти нову віру, а поганських ідолів скинути у Дніпро.

Відомо, що князь Володимир вирішив хрестити Русь з політичних міркувань, в першу чергу сподіваючись цим кроком об'єднати ворогуючі землі та зміцнити власну владу.

Згідно з «Повістю минулих літ», 988 року Київський князь Володимир Святославич під час Хрещення народу  промовив таку молитву: Боже великий, що сотворив небо і землю! Поглянь на новії люди свої! Дай же їм, Господи, узнати Тебе, істинного Бога, як ото узнали землі християнськії, і утверди в них віру правдиву і незмінную. А мені поможи, Господи, проти врага-диявола, щоб, надіючись на Тебе і на твою силу, одолів я підступи його!

Що варто зробити у цей день

28 липня віряни моляться іконі святого Володимира, яка є у кожному храмі. Здоров’я просять люди зі слабким зором або важкохворі, бо вірять, що князь був дуже хворим і практично осліп, але після свого хрещення переміг цю недугу. Інші моляться про позбавлення від ворогів, зміцнення у вірі і припинення сварок.

Варто утриматися в цей день від сварок, образ, заздрощів, злості і інших негативних емоцій. Слід провести цей день у святковому настрої.

Чого не можна робити

Категорично заборонено влаштовувати генеральне прибирання, велике прання, приготування помпезних страв, а також не слід працювати на городі. Домашніми справами займатися можна. Наприклад, не забороняється приготувати їжу і помити посуд.

Церква закликає утримуватися від гучних застіль, переїдання і зловживання алкоголем.

Прикмети

Якщо з ранку пройшов дощ, значить далі буде сонце.

Вітер південний – погода сонячна.

Липа пожовтіла – до пізньої осені. Якщо інші дерева стали жовтими раніше липи – осінь настане раніше звичайного.

Вітер з півдня – буде дощ.

Якщо грім гучний – також до дощу.

Увечері туман – завтра піде дощ.

Коники в полі голосно скрекочуть – до спеки.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Хрещення Русі, Київська Русь, Князь Володимир.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Катя Осадча вразила довжиною своїх ніг
02 Ураган "Ханна" повалив стіну між США і Мексикою
03 Тіна Кароль святкує 15-річчя на сцені
04 Ryanair: спад в авіаперевезеннях триватиме три роки
05 У Луцьку безкоштовно тестуватимуть на гепатит та ВІЛ
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
США починають найбільші випробування вакцини від коронавірусу
США починають найбільші випробування вакцини від коронавірусу
Частина Києва залишилась без світла
Частина Києва залишилась без світла
Ураган &quot;Ханна&quot; вдарив по Мексиці: є загиблі й зниклі безвісти
Ураган "Ханна" вдарив по Мексиці: є загиблі й зниклі безвісти
28 липня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
28 липня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся