День Іллі 2020: історія та традиції свята

2 серпня — церковний день пам’яті пророка Іллі та традиційне народне свято в багатьох народів, які прийняли православ’я, яке однак бере початок із дохристиянських часів.

Ільїн день 2020 - дата та історія свята

Ільїн день (іншими словами - День Іллі) - дохристиянський народний свято, яке відзначають на честь пророка Іллі.

День пророка Іллі, відповідно до народного календаря, відзначається щорічно 2 серпня. Іллю в християнстві називають найбільш шанованим святим Старого Завіту, повелителем родючості, дощів і блискавок, бо святкують цей день по-особливому.

Він народився за 900 років до різдва Христа, понині його вважають прикладом цнотливого життя. Ілля вів боротьбу з ідолопоклонством, а також здійснював чудеса.

Ілля служив царя Ахава, який, своєю чергою, поклонявся Ваалу (сонцю). Ілля, за словом Господа, закликав людей звернутися до істинного Бога, інакше царство спіткає голод. Цар не послухався пророка, і в країні настала посуха. Через рік Ілля знову оголосив людям про те, що всі біди відбуваються через поклоніння Ваалу. Щоб "розбити" оману ізраїльтян, Ілля запропонував зробити два жертовника: один Ваалу, а інший Бога, і сказав: "Принесемо жертви, і якщо вогонь з неба зійде на жертовник Ваала, значить, він істинний Бог, а якщо ні, то ідол".

Пророк Ілля в слов'янській народній традиції вважається повелителем грому, небесного вогню та дощу, він їздить на колісниці по небу, створюючи ці природні явища, і має велику силу. Цього святого звикли називати «грізним» і вшановувати на рівні з Миколою Чудотворцем.

Коріння свята сягає дохристиянських традицій слов'ян і греків. Вважається, що після прийняття християнства на Русі День Іллі досить органічно замінив День Перуна, перейнявши багато традицій стародавнього язичницького свята і багато характеристик самого бога. Інші дослідники вважають, що образ Іллі натхненний Зевсом або навіть Тором.

Згідно з переказами, пророка живим забрали на небо. Туди він помчав на вогненній колісниці, запряженій чотирма білими кіньми, залишивши після себе свого духовного учня Єлисея. Вважається, що на небі Ілля чекає другого пришестя Христа, щоб знову повернутися на землю.

Купання на День Іллі потрапило під заборону через те, що, згідно з повір'ям, "Ілля-пророк в річках воду каламутить", після чого вона стає холодною. У народі кажуть: "До Іллі люди купаються, а потім з озером прощаються". Також люди вірили, що нечисть ховається від Іллі у воді. Тих, хто наважиться зайти в річку, русалки і водяні тягнуть на дно. Також предки вірили, що купання на День Іллі загрожує важкими хворобами.

Це свято не має великої кількості обрядів, але має чимало традицій, заборон і вірувань.

Із цього дня починаються «горобині ночі», коли йде багато дощів, блискавок і громів. Окрім того, ночі стають холоднішими, наближаючи природу до осені. Вважається, що «Ілля закінчує літо». Після Дня Іллі люди перестають купатися у водоймах, адже «Ілля остуджує воду».

У цей день майже завжди йде дощ, який вважається цілющим. Тому повір'я свідчать, що треба вмитися під цим дощем, щоб зміцнити своє здоров'я.

Традиційно, коли йшла гроза, люди намагалися не підпускати до себе кішок і собак, тому що вважали, що нечисті сили можуть ховатися від Іллі в цих тваринах.

У цей день ніхто не працює, тому що нічого не буде виходити, а будь-який труд буде розцінюватися як неповага до святого.

На День Іллі випікали хліб із нового врожаю та роздавали його строго від старшого до молодшого члена сім'ї.