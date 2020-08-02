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Місячний календар садівників і городників на серпень 2020 року

Місячний календар садівників і городників на серпень 2020 року
Оновлено 12:27 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay
Календар допоможе не допускати помилки і отримати хороший урожай.

У серпні велика кількість часу йде на збір і переробку врожаю. Однак не варто забувати і про садових рослинах, вони як і раніше потребують догляду. Крім цього, можна ще й посадити деякі овочеві культури.

1, 2 серпня У ці дні можна посадити редиску, огірок, кольорову капусту в теплиці. Підгодовуйте рослини і займайтеся знищенням шкідників. Сміливо можете збирати врожай і приготувати насіння на зберігання. Також квітникарям рекомендується садити багаторічники. Однак, не можна працювати з корінням рослин. В саду необхідно окуліровать дерева, вкорінювати вуса суниці, вирізати отплодоносившие пагони малини. Можна садити плодові дерева із закритою кореневою системою. Також це хороші дні для заготовки соків, варення.

3 серпня - Повний місяць. Забороняється працювати з рослинами.

4 серпня. Обробляйте грунт, продовжуйте боротися з бур'янами та шкідниками. Можете сміливо прибирати часник, цибулю і картоплю. Займіться прищипуванням, формуванням огірків і томатів. У цей день не можна що-небудь садити і підгодовувати. Рекомендується косити траву - буде повільно рости. На зиму можна сушити, маринувати, робити варення і заморожувати фрукти.

5, 6, 7 серпня. Можна посадити насіння огірків для вирощування на підвіконні або в теплиці. Займіться органічної підгодівлею. Консервуйте, соліть, робіть соки і сушіть листя лікарських рослин на зиму. Не рекомендується обрізати і обробляти сад хімічними препаратами.

8 і 9 серпня. Можна викопувати картоплю, рихлити суху землю, збирати врожай на зберігання і збирати насіння. У ці дні не можна садити, обрізати, формувати, вкорінювати і навіть поливати.

10, 11 12 серпня Щоб з'їсти власну зелень восени і взимку, посійте насіння вигоночних культур. Відмінні дні для поливу, внесення добрив і закладки компосту. Не можна рихлити землю в зоні коренів і пересаджувати рослини. В саду можна укоренити вуса, садити суницю, плодові дерева, обрізати дерева і чагарники і косити траву. Квашена капуста в ці дні вийде ще краще.

13 і 14 серпня Прибирайте в ці дні картоплю, збирайте урожай на зберігання, перекопайте звільнилися грядки, прищипують томат, перець і баклажан для швидкого дозрівання плоду. Квітникарі можуть садити квіти з ампельними або кучерявими пагонами. Рекомендується на зиму зробити консервування, соління, сушіння, соки і вина. Не можна пікірувати і пересаджувати рослини.

15 і 16, 17 серпня У ці дні рекомендується робити на ґрунт органічну підгодівлю. Можна збирати врожай овочів і підготувати грядки для подзимних посівів. Ні в якому разі не прибирайте на зберігання картоплю та інші коренеплоди і не обприскуйте рослини отрутохімікатами. Гарний час для мочіння яблук на зиму і сушки лікувальних трав і плодів.

18, 19, 20 серпня - Молодик Під час Молодика всі рослини вразливі, тому краще нічого не робити в саду і городі в ці дні.

21, 22, 23 серпня Для осіннього дорощування в теплиці можна посадити кольрабі і цвітну капусту. У городі прищипують верхівки томата, перцю і баклажана для припинення росту. Прибирайте картопля та інші коренеплоди на зберігання. Також можна засівати газон і обробити грунт фосфорно-калійної підгодівлею. На зиму готуйте лікарські трави. У ці дні не можна замочувати насіння і застосовувати отрутохімікати.

24 і 25 серпня Рекомендується полив, розпушування, посів сидератів. Для квітникарів хороші дні для посадки однорічних, багаторічних квітів і троянд. Садіть в саду полуницю і підгодовуйте грунт органічними і мінеральними добривами. Не рекомендується викопувати картоплю, займатися обрізанням і розмноженням рослин розподілом коренів і клубнелуковиц. На зиму можна заготовити наливки.

26 і 27 серпня Прибирайте урожай на зберігання і збирайте насіння. Підготуйте овочі для заморожування. Не можна обрізати, поливати рослини, культивувати, прополювати і копати пристовбурні круги. Зробіть соки, варення, джем і квашену капусту.

28 і 29 серпня Продовжуйте збирати врожай на зберігання і на насіння. Дозволяється коренева і некореневої підживлення рослин. Посадіть полуницю, агрус, смородину, плодові дерева із закритою кореневою системою. Зробіть заготовки на зиму: консервування, варення, соки, джем, заморожування, соління і квашення капусти.

30 і 31 серпня Зберіть насіння і насінники, викопайте цибулю-батут, шніт, картопля. Можна обробляти грунт, боротися з бур'янами та наземними шкідниками. Не рекомендується садити більшість культур, поливи та підживлення. Можна скошувати траву для уповільнення зростання. Зберіть насіння лікарських трав.

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Все по темі:

Город, Сад, Місячний календар, Серпень 2020.

Автор:

Телеграф
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