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Вівторок, 01.09.2020
Мінімалка, ціна на газ і карантин: що очікує українців у вересні
Мінімалка, ціна на газ і карантин: що очікує українців у вересні
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Мінімалка, ціна на газ і карантин: що очікує українців у вересні

Мінімалка, ціна на газ і карантин: що очікує українців у вересні
10:00 Сьогодні Телеграф
Перший місяць осені принесе багато важливих змін: підвищення мінімальної зарплати, нові правила в'їзду в Білорусь і в Словаччину, нововведення в школах в умовах коронавірусу, підвищення цін на газ.

Карантин

У зв'язку з епідеміологічною ситуацією в країні уряд прийняв рішення продовжити карантин до 1 листопада. Карантинні зонування так само продовжать. Також прийнято рішення заборонити в'їзд іноземцям на територію України до 28 вересня.

З сьогоднішнього дня в Україні оновлені карантинні зони. У "червону" зону з найжорсткішими обмеженнями потрапило 10 міст і 11 районів. Велика частина країни все ще залишається в "зеленій" і "жовтої" зонах.

Український уряд зайнявся активізацією всіх сил для запобігання другої хвилі коронавірусного захворювання.

Підвищення мінімальної зарплати 25 серпня Верховна Рада підтримала підвищення мінімальної зарплати до 5 тис. гривень з 1 вересня 2020 року.

Парламент прийняв законопроект зі змінами до держбюджету-2020 року, який передбачає таке збільшення мінімальної зарплати. Таким чином, з 1 вересня мінімальна зарплата в Україні становитиме:

щомісячна - 5 тис. грн (була 4 тис. 723 грн);

погодинна - 29,20 грн (було 28,31 грн).

Підвищення мінімальної зарплати впливає на збільшення суми трудових штрафів, на максимальну базу нарахування ЄСВ (єдиного соцвнеску) і розмір мінімального страхового внеску, а також на трудові гарантії (в т.ч. мінімальне і максимальне обмеження розміру лікарняних та декретних).

Раніше Кабмін планував підвищення мінімальної заробітної плати з вересня 2020 року до 5 тис. грн, з січня 2021 року - до 6 тис. грн і з липня 2021 року - до 6,5 тис. грн.

Підвищення пенсій

Підвищення пенсій, як відомо, прописано в нормах Закону "Про Державний бюджет України на 2020 рік" та в останній раз воно відбувалося в липні, коли мінімальні виплати для осіб, які втратили працездатність, виросли на 74 гривень - до 1 712 грн. Наступне підвищення пенсій (на 57 гривень - до 1 769 грн), згідно з цим законом, заплановане на грудень поточного року, проте у зв'язку з вищезазначеним підвищенням мінімалки до 5 тис. грн. у 1,5 млн чоловік виплати зростуть уже з вересня.

Підвищення зарплат медикам

З 1 вересня передбачено підвищення заробітної плати всім медикам вторинної та третинної медичної допомоги, в тому числі і працівникам екстреної допомоги.

"Підвищення торкнеться як лікарів, так і середній та молодший медичний персонал. Це буде досить істотне підвищення в порівнянні з тим, що було раніше", - зазначив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Зокрема, планується підвищення зарплати в розмірі від 25% мінімальної заробітної плати та до 70% посадового окладу в залежності від посади.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаль, в цьому році витрати на зарплати всім медикам сумарно збільшать майже на 8 млрд грн. Доплата середньому медперсоналу становитиме 2 360 грн, а молодшим медсестрам - 1 180 грн.

Нові правила в'їзду в Білорусь і в Словаччину

Ще в травні 2020 року Кабмін ухвалив, що з 1 вересня українці зможуть приїжджати в Білорусь лише за закордонними, а не за внутрішніми паспортами.

Рішення уряду скасував пункт угоди з Білоруссю про безвізові поїздки громадян, який давав можливість перетину українсько-білоруського кордону на підставі паспорта громадянина України (внутрішнього). З 1 вересня постанову Кабміну вступає в силу. Відстрочку передбачили для того, щоб мандрівники могли заздалегідь оформити закордонні паспорти на території України. Громадяни України, які проживають на території Білорусі, можуть оформити закордонні паспорти в посольстві України в Мінську або консульстві України в Бресті.

Однак повернутися на батьківщину з Білорусії українці як і раніше зможуть за внутрішнім паспортом і після 1 вересня. Прикордонники обіцяють безперешкодно пропускати громадян України, які зараз перебувають в Білорусі, назад в нашу країну за внутрішніми паспортами.

З 1 вересня набувають чинності нові правила в'їзду для іноземців, які тимчасово ввела Словаччина в умовах пандемії коронавірусу.

З 08:00 1 вересня за київським часом при перетині кордону від людей, які прямують до Словаччини з України, будуть вимагати підтвердження попередньої реєстрації на спеціальній веб-сторінці. Підтвердження надсилають на електронну пошту, вказану при реєстрації.

Також в зв'язку з поширенням коронавірусу до 28 вересня Україна закриває кордони для іноземців.

Нові правила в школах

Однак, з огляду на карантинні обмеження, введені для боротьби з поширенням коронавірусної інфекції Covid-19, відбудеться це не в усіх регіонах. Зокрема, школи не працюватимуть в тих містах чи районах, де буде встановлений "червоний" рівень епідемічної небезпеки.

У всіх інших - "зелений", "жовтий", "оранжевий" рівні - навчання буде проходити в звичайному режимі, але з чітким дотриманням правил карантину.

Верховна Рада повернеться з канікул

Четверта сесія Верховної Ради IX скликання почне свою роботу 1 вересня. Після повернення до сесійної зали парламенту працюватиме до 22 січня 2021 року.

На час проведення четвертої сесії ВР IX скликання проектом календарного плану відведені: 10 тижнів - для пленарних засідань парламенту, 7 тижнів - для роботи в комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах), 4 тижні - для роботи нардепів з виборцями і 10 годин - на проведення "Години запитань до уряду".

Банки

З 1 вересня Нацбанк змінить правила кредитних лімітів на картках. Національний банк встановив вимоги для банків, згідно з якими банки повинні правильно і заздалегідь інформувати клієнтів про кредитний ліміт або його зміні. Також вони повинні правильно показувати кошти на рахунку - вказувати окремо ваші гроші і окремо суму кредитного ліміту.

Всім банкам дозволять приймати сильно зношені банкноти. НБУ дозволив з 1 вересня всім українським банкам приймати і передавати для дослідження в центробанк сильно зношені банкноти, тоді як раніше це могли робити тільки уповноважені банки.

Підвищення цін на газ

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" встановила ціну на природний газ для побутових клієнтів у вересні 2020 року на рівні 4,70 грн / куб. м з ПДВ і без урахування вартості розподілу (доставки). У порівнянні з серпнем ціна газу зросла на 1460 гривень (на 45%). Про це повідомляється на сайті компанії.

Крім того, "Нафтогаз" підвищує річну ціну на газ для населення. У перші два тижні вересня річну ціну можна зафіксувати на рівні 4,73 грн / куб. м з ПДВ (без вартості розподілу).

З 16 по 30 вересня вартість тарифу підвищується до 5,24 грн / куб. м.

Курс долара і ціна на бензин

Передумов для різкого зростання курсу долара немає, заявив міністр фінансів України Сергій Марченко. З урахуванням карантину обсяги імпорту в Україну знизилися на 18%, а експорт впав лише на 6%. Це зрівняло платіжний баланс держави.

"Відтік валюти з країни зменшився, і це знижує тиск на валютний ринок", - сказав міністр.

Восени ціни на пальне можуть зрости через підвищення закупівельної вартості. Про це розповів аналітик консалтингової компанії А 95 Артем Куюн.

"Пружина між закупівельною ціною і роздрібної стискається кожен день. З огляду на зростання закупівельної вартості за останні місяці, восени слід очікувати підвищення цін на бензин, дизельне паливо і автогаз", - зазначив експерт.

Донбас

Пункти пропуску на Донбасі змінюють режим роботи з 1 вересня. КПВВ Мар'їнка, Новотроїцьке та Станиця Луганська будуть працювати з 07.00 до 18.30. У напрямку тимчасово окупованій території пропуск буде працювати до 18.00.

Вихідні та святкові дні

Погода в вересні у вересні 2020 року

Середня місячна температура очікується в межах 14-19 градусів тепла (в горах 11-12 градусів тепла). Це на 1-2 градуси вище середніх багаторічних значень.

За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 35-72 мм, в Карпатах до 107 мм, що в межах середніх багаторічних значень. За даними спостережень синоптиків, середня місячна температура повітря вересня складає 12-19 градусів тепла, в гірських районах 8-13 градусів тепла.

Абсолютний максимум температури повітря становить 30-39 градусів, в гірських районах 22-29 градусів. Абсолютний мінімум - 1-8 градусів морозу, на півдні місцями 0-4 градусів тепла.

Заморозки в повітрі відзначені в другій і третій декадах, в гірських районах і місцями в північних і центральних областях - в першій декаді. Середнє місячна кількість опадів становить 27-62 мм, в Карпатах і на Закарпатті переважно 71-125 мм.

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Телеграф
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