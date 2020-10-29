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Четвер, 29.10.2020
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Свято 29 жовтня: народні прикмети і заборони

Свято 29 жовтня: народні прикмети і заборони
Оновлено 10:32 Сьогодні Телеграф Фото: pexels.com

29 жовтня православна церква відзначає пам'ять мученика Лонгіна Сотника і преподобного Лонгіна Яренгського.

Про життя святого Лонгіна відомо небагато. Згідно з Писанням, Лонгін Яренгський жив в XVI столітті і трудився в Соловецькому Спасо-Преображенському монастирі разом з праведником Іоанном. У стінах монастиря святі займалися будівництвом, перевезенням морем в обитель різних вантажів. У 1561 році, повертаючись в монастир на судах, преподобні Іоанн і Лонгін потрапили в бурю і потонули.

Відповідно до церковного переказу, незабаром від їх мощей стали відбуватися чудеса, що привернуло безліч людей. Над могилами святих була побудована каплиця, а згодом - храм на честь святителя Миколая Чудотворця.

Мученик Лонгін Сотник народився в Каппадокії. У народі його називають сотником, або Вратник, оскільки, за церковним переданням, Лонгін стояв на варті біля Гробу Господнього. Лонгін був свідком справжніх чудес Хреста Господнього (затемнення сонця, землетрус, так що розпалися камені, мертві повстали з відкритих трун). Він увірував в Господа саме після того, як своїми очима побачив чудеса.

Саме Лонгін пронизав списом ребра розіп'ятого Месії і, коли кров Господа потрапила йому в очі, він прозрів. До цього моменту сотник дуже погано бачив і тільки з Божою допомогою зміг зцілитися.

Лонгін вважався цілителем від хвороб, пов'язаних з очима, а ще допомагав боротися з нечистою силою. Наші предки вірили, що якщо він стоїть біля воріт, дому нечисті духи не страшні.

В цей день зі скринь діставали теплі речі, які виносили на мороз, щоб на них потрапило добре і цілюще сонячне світло.

Заборони дня:

У четвер не варто займатися вишивкою, рукоділлям і дрібним ремонтом.

У цей день категорично заборонено займатися справами, які можуть відбитися на зорі.

Строго не можна лаятися, злитися і лихословити. Інакше вас може очікувати нещастя.

Предки вважали, що в цей день не потрібно сидіти вдома. Але виходячи на вулицю варто вмитим і в чистому одязі.

Народні прикмети 29 жовтня:

Поривчастий вітер - до дощу.

Південно-західний вітер - до негоди, яка триватиме досить довго.

Якщо дощ з ранку пішов, то він триватиме недовго. А ось дощик, що почався в обід може затягнутися на цілу добу.

Хмари на небі рідкісні - до ясної і морозної погоди.

Каламутний і блідий місяць - до снігу і морозу.

Якщо нічне небо ясне і зоряне, то на ранок буде хороша погода.

Домашня птиця на одній лапі стоїть - до похолодання.

Хмари проти вітру йдуть - до дощу.

Хмари опускаються - до негоди.

Іній на деревах - до потепління.

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Заборони, Народні прикмети, Головні прикмети.

Автор:

Телеграф
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