Як в Україні святкують День української писемності та мови

У День української писемності та мови, який традиційно відзначається 9 листопада, також вшановують пам'ять преподобного Нестора Літописця - послідовника творців слов'янської писемності Кирила і Мефодія. До цієї дати прив'язано і написання радіодиктанту.

Вперше диктант національної єдності був написаний в 2000-му році. З тих пір мільйони українців по всьому світу приєдналися до цієї акції. У цьому році вона була ювілейною. Автором тексту став український письменник і видавець Іван Малкович, а надиктовувала його в прямому ефірі актриса Римма Зюбіна. На сторінці Міністерства освіти в Facebook доступний запис диктанту, і ті, хто не встиг написати його вранці 9 листопада, можуть це зробити протягом дня.

У привітанні зі святом т.в.о. міністра освіти Сергія Шкарлета зазначено, що "держава забезпечує всебічний розвитку і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України".

На сторінці партії "Слуга народу" в соцмережі також згадали про День української писемності та мови, відмітивши, що зараз "ми особливо цінуємо силу і красу української мови".

Міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко у своєму пості зазначив, що навіть в умовах карантинних обмежень через коронавірус було зроблено все, щоб "українці не втратили доступ до культурних послуг".

Євген Дейдей - координатор батальйону патрульної служби поліції спеціального призначення "Київ-1" - висловив думку, що українська мова Шевченка і українська мова Жадана - різна, хоча і єдина.

Патрульна поліція Одеської області нагадала, що володіти державною мовою - обов'язок справжніх українців.

"Мова - ДНК нації", - вважають в МВС України і додають, що українська мова - одна з найкрасивіших у світі.

"Фонд Світ і Ко. Організація допомоги військовим" привітала з Днем української писемності та мови тематичним віршем Володимира Сосюри.

55-я окрема артилерійська бригада "Запорізька Січ" висловила переконання, що мова сильніше ніж гармати.

До привітань приєдналося оперативне командування "Південь".

Перша окрема танкова "Сіверська бригада" в привітанні наголосила, що "мова - це не тільки спосіб спілкування, а щось більш значуще".

Про мовне свято нагадав на своїй сторінці і Генеральний штаб ЗСУ.