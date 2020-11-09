Скачать
Понеділок, 09.11.2020
Як в Україні святкують День української писемності та мови
Як в Україні святкують День української писемності та мови
Де знаходиться Шуши, взятий Азербайджаном в Карабасі: карта і фото
Де знаходиться Шуши, взятий Азербайджаном в Карабасі: карта і фото
Манчестер Сіті і Ліверпуль розкатали нічию з двома пенальті (відео)
Манчестер Сіті і Ліверпуль розкатали нічию з двома пенальті (відео)
Яскраві привітання на День ангела Дмитра 10 листопада
Яскраві привітання на День ангела Дмитра 10 листопада

Як в Україні святкують День української писемності та мови

Як в Україні святкують День української писемності та мови
Оновлено 12:36 Сьогодні Телеграф

У День української писемності та мови, який традиційно відзначається 9 листопада, також вшановують пам'ять преподобного Нестора Літописця - послідовника творців слов'янської писемності Кирила і Мефодія. До цієї дати прив'язано і написання радіодиктанту.

Вперше диктант національної єдності був написаний в 2000-му році. З тих пір мільйони українців по всьому світу приєдналися до цієї акції. У цьому році вона була ювілейною. Автором тексту став український письменник і видавець Іван Малкович, а надиктовувала його в прямому ефірі актриса Римма Зюбіна. На сторінці Міністерства освіти в Facebook доступний запис диктанту, і ті, хто не встиг написати його вранці 9 листопада, можуть це зробити протягом дня.

У привітанні зі святом т.в.о. міністра освіти Сергія Шкарлета зазначено, що "держава забезпечує всебічний розвитку і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України".

На сторінці партії "Слуга народу" в соцмережі також згадали про День української писемності та мови, відмітивши, що зараз "ми особливо цінуємо силу і красу української мови".

Міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко у своєму пості зазначив, що навіть в умовах карантинних обмежень через коронавірус було зроблено все, щоб "українці не втратили доступ до культурних послуг".

Євген Дейдей - координатор батальйону патрульної служби поліції спеціального призначення "Київ-1" - висловив думку, що українська мова Шевченка і українська мова Жадана - різна, хоча і єдина.

Патрульна поліція Одеської області нагадала, що володіти державною мовою - обов'язок справжніх українців.

"Мова - ДНК нації", - вважають в МВС України і додають, що українська мова - одна з найкрасивіших у світі.

"Фонд Світ і Ко. Організація допомоги військовим" привітала з Днем української писемності та мови тематичним віршем Володимира Сосюри.

55-я окрема артилерійська бригада "Запорізька Січ" висловила переконання, що мова сильніше ніж гармати.

До привітань приєдналося оперативне командування "Південь".

Перша окрема танкова "Сіверська бригада" в привітанні наголосила, що "мова - це не тільки спосіб спілкування, а щось більш значуще".

Про мовне свято нагадав на своїй сторінці і Генеральний штаб ЗСУ.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Диктант, Радиодиктант, День української писемності, Українська мова.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Україна ніколи не досягне успіху в переговорах по Криму і Донбасу - офіцер НАТО
02 Ігор Кондратюк: Після Криму та Донбасу росіяни зазіхнули ще і на борщ! На наш, український, трясця їхній матері, борщ!
03 Згорів за п'ять днів: в Закарпатті від коронавірусу помер полковник СБУ
04 Яке свято 9 листопада: народні прикмети і заборони
05 Стало відомо, коли і де попрощаються з Михайлом Жванецьким
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
&quot;Як так, бл * дь ?!&quot; ДТП в глухому лісі на Київщині вразило мережу (фото)
"Як так, бл * дь ?!" ДТП в глухому лісі на Київщині вразило мережу (фото)
Яке свято 9 листопада: народні прикмети і заборони
Яке свято 9 листопада: народні прикмети і заборони
Відставки, радість і паніка: що відбувається в Карабасі після взяття Шуші Азербайджаном
Відставки, радість і паніка: що відбувається в Карабасі після взяття Шуші Азербайджаном
У день смерті Жванецького на &quot;1 + 1&quot; показали пародію на нього (Відео)
У день смерті Жванецького на "1 + 1" показали пародію на нього (Відео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся