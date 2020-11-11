Кого приймають медустанови України (список)

У зв'язку з пандемією коронавірусу в Україні наклали заборону на планові операції і госпіталізації. Проте є ряд медичних послуг, на які ця заборона не поширюється.

Про це розповіли на сторінці Міністерства охорони здоров'я України в Фейсбуці.

За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, будь-яка операція або госпіталізація, відстрочка якої може нести загрозу здоров'ю або життю пацієнта, не можуть бути перенесені і на них ця заборона не поширюється.

Глава МОЗ роз'яснив, що установам охорони здоров'я забороняється проведення планових заходів щодо госпіталізації, крім:

надання медичної допомоги внаслідок ускладненого перебігу вагітності та пологів;

надання медичної допомоги вагітним, породіллям, новонародженим;

надання медичної допомоги в спеціалізованих відділеннях закладів охорони здоров'я пацієнтам з онкологічними захворюваннями

надання паліативної медичної допомоги в стаціонарних умовах;

надання планової медичної допомоги закладами охорони здоров'я національного рівня, що надають високоспеціалізовану допомогу, за умови дотримання відповідних санітарних і протиепідемічних заходів;

проведення інших невідкладних і термінових заходів щодо госпіталізації, якщо в результаті їх перенесення (відстрочення) існує значний ризик для життя або здоров'я людей.

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