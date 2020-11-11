Кого приймають медустанови України (список)

У зв'язку з пандемією коронавірусу в Україні наклали заборону на планові операції і госпіталізації. Проте є ряд медичних послуг, на які ця заборона не поширюється.
Про це розповіли на сторінці Міністерства охорони здоров'я України в Фейсбуці.
За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, будь-яка операція або госпіталізація, відстрочка якої може нести загрозу здоров'ю або життю пацієнта, не можуть бути перенесені і на них ця заборона не поширюється.
Глава МОЗ роз'яснив, що установам охорони здоров'я забороняється проведення планових заходів щодо госпіталізації, крім:
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