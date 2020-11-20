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П'ятниця, 20.11.2020
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Михайлів день: історія, прикмети і заборони 21 листопада

Михайлів день: історія, прикмети і заборони 21 листопада
Оновлено 14:34 Сьогодні Телеграф

21 листопада православна церква вшановує пам'ять Михайла Архангела і святкує Михайлів день або Собор Архістратига Михаїла та інших Небесних Сил безтілесних.

Михайлів день має фіксовану дату святкування. З року в рік, день Михайла відзначається 21 листопада.

Свято собору Архистратига Михаїла було встановлено приблизно в 363 році Лаодикійським собором. Листопад для святкування обрано не випадково - на честь 9-ти ангельських чинів. А так, як раніше відлік місяців вівся з березня, то листопад якраз і виходить дев'ятим.

Архангел Михаїл вважається головним серед чину архангелів, в число яких входять Гавриїл, Уриїл, Варахаіл, Ієгудиіл, Рафаїл, Селафіїл та Ієремиїл. За переказами, саме він переміг сатану, скинувши його та інших занепалих духів з небес. І тепер, озброєний мечем, Михайло охороняє врата раю від злих сил.

Відзначимо, що для українців архангел Михаїл - особливо важливий, адже саме він є покровителем столиці України - Києва.

На Русі Михайлів день завжди вважався одним з найвеселіших, адже всі роботи в полях і на городах закінчені, скоро зима, плюс до всього строгий Різдвяний піст. Коли, як не в цей день веселитися.

Так, як свято вважалося гостьовим, то обов'язково треба було і самим в гостях побувати, і до себе гостей запросити. 21 листопада потрібно обов'язково накрити багатий стіл, на якому має бути м'ясне блюдо. За повір'ям, чим щедріше і багатше стіл, тим задоволеніший Михайло.

Також, в Михайлів день не можна відмовляти в допомозі.

Однак, святу притаманні ряд заборон.

Що ж можна робити 21 листопада:

Категорично не можна в цей день рубати сокирою і різати ножем.

Не можна займатися будь-якою домашньою роботою.

Не варто ні з ким сваритися і залишатися.

Заборонено сваритися і підвищувати голос.

Не можна мити голову. Древня заборона говорить: хто голову в Михайлів день миє, той весь розум може вимити.

Народні прикмети на Михайлів день:

Ранковий іній до сніжної зими, а туман - до теплої.

День ясний - чекай незабаром тріскучих морозів.

Мокрий сніг означає, що весна в наступному році видасться дощовою.

Якщо на ялинках мало шишок, а на дубах багато жолудів - зима буде тепла.

Снігопад в цей день - до сніжного Великодня.

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Свято, Прикмети, Заборони, Михайлів день.

Автор:

Телеграф
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