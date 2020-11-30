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Як обрати алкоголь на Новий рік, щоб не потрапити в реанімацію: прості правила

Як обрати алкоголь на Новий рік, щоб не потрапити в реанімацію: прості правила
Оновлено 09:33 Пн, 30 Листопад 2020 Телеграф

Парадоксальне життя українця - при низькому рівні доходів він хоче гуляти на широку ногу. Новорічні свята - найяскравіше тому підтвердження. Але як не померти після святкового застілля? Є два золотих правила - що пити і скільки пити. Якщо зі знанням міри питання потрібно вирішувати індивідуально, то правильний вибір алкоголю може полегшити ранок 1 січня і значно зменшити шкоду для організму.

Напередодні свят кількість фальшивок на ринку виростає в рази. "Телеграф" розбирався, як відрізнити нормальний алкоголь від контрафакту, і на що потрібно обов'язково звертати увагу.

Скільки у нас підробок

За офіційними даними Державної фіскальної служби в Україні нелегальний оборот горілки становить 50%, за неофіційними - 80%. За оцінками експертів, через тіньовий ринок алкоголю український бюджет в 2019 році втратив близько 15 мільярдів гривень.

За поточний період цього року, з січня по жовтень, з незаконного обігу податківці конфіскували 5,7 мільйони літрів алкогольних напоїв на суму 337,1 млн грн. Примітно, що за аналогічний період минулого року конфіскували в 6 разів менше.

Як відрізнити підробку

Основним визначальним чинником є ціна. Якщо вона нижча за вартість в мережах супермаркетів або алкогольних постачальників більш ніж на 50%, то це однозначно підробка. Також є ряд фізичних ознак, завдяки яким можна передумати заливати всередину себе незрозумілу рідину.

Акцизна марка

Прямокутний папірець, який зверху наклеюють на пляшку будь-якого алкогольного напою, крім пива і слабоалкоголки, має розмір 160 мм х 20 мм. Марку розміщують П або Г-подібним способом через горловину пробки. Під час відкупорювання товару марка повинна розриватися і псуватися. На Tetra-Pak марки наклеюють по осі упаковки на верхній площині.

Друк на марці виконаний в зеленій гамі для всього алкоголю. Виняток - вино і його похідні - у них марка в червоній гамі. Міцний імпорт йде весь фіолетовий, винний - помаранчевий.

На кожній марці є такі реквізити:
1. Слова "УКРАЇНА" і "МАРКА АКЦИЗНОГО податку";

2. Позначення виду марки:
• алкоголь вітчизняний (лікеро-горілчана продукція) - "АВ ЛГП";
• алкоголь вітчизняний (виноробна продукція) - "АВ ВП";
• алкоголь імпортний (лікеро-горілчана продукція) - "АІ ЛГП";
• алкоголь імпортний (виноробна продукція) - "АІ ВП".

3. Індекс регіону України, де вироблено продукцію. Позначається двома цифрами. Використовується тільки для маркування вітчизняної продукції;

4. Серія і номер марки - чотири літери і шестизначний номер;

5. Місяць і рік, коли зроблена марка для алкогольних напоїв - два двозначних числа через косу риску;

6. Сума акцизного податку, сплаченого за одиницю з точністю до тисячного знака, крім суми акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі алкогольних напоїв.

Етикетка

Етикетка та контретикетка повинні бути міцно прикріплені до пляшки. Під етикеткою не повинно бути повітря і / або складок. Всі написи - чіткі, містять повну та достовірну інформацію. Повинна бути однакова відстань по вертикалі і горизонталі між друкованими знаками.
Повинен бути написаний завод-виробник і його реквізити. На лицьовій стороні завжди стоїть дата розливу, назва і адреса фірми-виробника, номер ліцензії, знак сертифікації. Дані про дату, час і місце розливу горілчаної продукції наносяться заводом-виробником на кожну пляшку. Деякі заводи випалюють такі дані на пробках лазером. Ці написи мають бути чіткими і легко читатися.

Закупорка

Ознаки кустарного закупорювання:

  • різь в закупорці накатана не по довжині - її накатка значно не доходить до верхньої і нижньої меж;
  • різь в закупорці накатана не по глибині - не на весь профіль різьблення;
  • порушена цілісність пробки у вигляді прорізів до поверхні скла пляшки;
  • при спробі відкрити пляшку перфорація залишається цілою, пробка прокручується і в результаті повністю знімається;
  • якщо перевернути пляшку, то рідина з неї почне витікати;
  • дати розливу нанесена нерівномірно, суцільними штрихами;
  • нерівномірний барвник, ледь помітний матовий ненасичений чорний колір;
  • нерівне відстань по вертикалі і горизонталі між знаками;
  • частково розмитий зміст на зображеннях.

І не забувайте про ціну. Чим дешевше - тим більша ймовірність нарватися на контрафакт. Однак, автор статті пам'ятає випадки, коли підробляли односолодовий віскі 12-річної витримки.

Автор: Олександр Poison Нечай

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Алкоголь, Фальсификат, Новий рік, Підробки, Контрфакт.

Автор:

Телеграф
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