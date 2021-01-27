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Середа, 27.01.2021
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27 січня - Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту: що важливо знати про цю дату

27 січня - Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту: що важливо знати про цю дату
Оновлено 11:05 Сьогодні Телеграф

Щорічно 27 січня відзначається Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. Цей День є першим всесвітнім днем пам'яті жертв нацистського терору під час Другої світової війни.

"Телеграф" зібрав важливі факти, який потрібно знати про цю дату.

Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту затвердили 1 листопада 2005 року Генеральною Асамблеєю ООН, а ініціаторами стали Ізраїль, Канада, Австралія, Росія, Україна, США.

Дата 27 січня обрана не випадково. Саме 27 січня 1945 року були звільнені заручники найвідомішого концтабору смерті Аушвіц-Біркенау неподалік Освенцима.

Відомо, що в той час в подібних таборах було вбито від 1,5 до 4 мільйонів осіб, 90 відсотків з яких були євреї.

Вперше Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту відзначили в 2006 році.

Україна, хоч і є однією з країн-ініціаторів, почала відзначати цю дату тільки в 2012 році.

У багатьох країнах світу є меморіали та музеї, присвячені пам'яті жертв геноциду. Також, 27 січня проходяться жалобні церемонії і пам'ятні заходи.

Голокост з давньогрецької перекладається як "всеспалення". Його значення можна трактувати, як систематичне переслідування і знищення євреїв нацистською Німеччиною. Якщо дивитися глобально, то Голокостом можна вважати будь-яке гоніння і знищення людей за ознакою їх расової, етнічної, національної приналежності, сексуальної орієнтації або генетичного типу як неповноцінних і шкідливих.

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Ганна Барабан
Автор: Ганна Барабан Редактор стрічки новин
Перегляди: 52

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Трагедия, Голокост.
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