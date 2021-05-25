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Вівторок, 25.05.2021
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Яке свято 25 травня: народні прикмети і заборони

Яке свято 25 травня: народні прикмети і заборони
00:01 Сьогодні Телеграф

Православна церква 25 травня вшановує пам'ять святителя Єпіфанія Кіпрського. У народному календарі дата отримала назви Єпіфанов день і Горобинівка, а за прикметами судили про те, яким буде літо.

Єпіфаній Кіпрський - один з ранніх отців Церкви. Протягом 36 років він керував кіпрською церквою, відрізнявся благодійністю і благочестям. Святий допомагав біднякам і захищав свою віру. Також він брав активну участь під час боротьби з єрессю аріанства.

Зазвичай до дня Єпіфанія зацвітає горобина. Горобина в народі вважалася захисницею від вогню і пожеж. У цей день зривали горобинову гілочку, несли її додому, ставили в вазу - чим довше простоїть і не зів'яне, тим довше буде супроводжувати удача.

Також в цей день звертали увагу і на латаття. Якщо вони з'явилися на ставках 25 травня, то холоду більше не буде. Білі додому приносити не можна, можуть померти домашні тварини.

Сон з 24 на 25 травня попереджає про події, які відбудуться в найближчі півроку.

Що не можна робити 25 травня:

  • Не слід в цей день відштурхувати від себе предмети.

  • Вагітним не можна переступати через сучки.

  • Самотній дівчині не рекомендується 25 травня надягати чорну і взагалі темний одяг.

  • Не варто в цей день вживати спиртне.

Народні прикмети:

  • Ясна ранкова зоря - до жаркого літа.

  • Якщо ранок тепле і сонячне, літо буде посушливе.

  • Добре цвіте горобина - до урожаю льону.

  • На ставках з'явилися листя білого латаття - заморозків більше не буде.

  • В повітрі розноситься аромат акації - до сонячного дня.

  • Багато хрущів - до посушливого літа.

  • Чайки далеко від берега не відлітають, на воду не сідають - до затяжної негоди.

  • Горобина пізно розцвіла - до пізньої і довгої осені.

  • Соловей всю ніч співає - на хорошу погоду.

  • Квіти жимолості багато нектару виділяють і сильно пахнуть - до дощу.

  • Похмурий ранок - до дощового і прохолодного літа.

  • Увечері сині хмари - до зміни погоди.

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Ганна Барабан
Автор: Ганна Барабан Редактор стрічки новин
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Свята, Прикмети, Традиції, Заборони.
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