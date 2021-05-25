Яке свято 25 травня: народні прикмети і заборони

Православна церква 25 травня вшановує пам'ять святителя Єпіфанія Кіпрського. У народному календарі дата отримала назви Єпіфанов день і Горобинівка, а за прикметами судили про те, яким буде літо.

Єпіфаній Кіпрський - один з ранніх отців Церкви. Протягом 36 років він керував кіпрською церквою, відрізнявся благодійністю і благочестям. Святий допомагав біднякам і захищав свою віру. Також він брав активну участь під час боротьби з єрессю аріанства.

Зазвичай до дня Єпіфанія зацвітає горобина. Горобина в народі вважалася захисницею від вогню і пожеж. У цей день зривали горобинову гілочку, несли її додому, ставили в вазу - чим довше простоїть і не зів'яне, тим довше буде супроводжувати удача.

Також в цей день звертали увагу і на латаття. Якщо вони з'явилися на ставках 25 травня, то холоду більше не буде. Білі додому приносити не можна, можуть померти домашні тварини.

Сон з 24 на 25 травня попереджає про події, які відбудуться в найближчі півроку.

Що не можна робити 25 травня:

Не слід в цей день відштурхувати від себе предмети.

Вагітним не можна переступати через сучки.

Самотній дівчині не рекомендується 25 травня надягати чорну і взагалі темний одяг.

Не варто в цей день вживати спиртне.

Народні прикмети: