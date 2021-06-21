Корупція серйозно загрожує нацбезпеці України: як ми до цього докотилися і які є способи розв’язання цієї проблеми

З моменту відновлення незалежності в 1991 році Україна систематично демонструвала відсталість економіки. Основною причиною цієї тридцятирічної невтішної відсутності реального зростання є погане управління і, зокрема, корупція.

Віллем Буйтер, професор міжнародних і громадських відносин Колумбійського університету, в своїй статті "Вибір України: корупція чи зростання" на сайті Atlantic Council ділиться своїм поглядом на проблему корупції в Україні, а "Телеграф" пропонує вам для ознайомлення її переклад.

Цю проблему ілюструє порівняння економіки України з 1992 року з сусідніми державами: Польщею та Росією. У 1992 році ВВП на душу населення в Польщі становив 2459 доларів США. До 2019 року ця сума зросла до 15695 доларів США. Відповідні цифри для України становлять 1 418 доларів США в 1992 році і 3659 доларів США у 2019 році.

Навіть в Росії показники зростання значно краще, ніж в Україні: ВВП на душу населення становив 3099 доларів США в 1992 році і 11585 доларів США в 2019 році. Беручи до уваги незаперечні витрати через конфлікт з Росією з 2014 року і збиток, нанесений Covid-19 з 2020 року, економічні показники України явно незадовільні.

Під час свого візиту до Києва в травні 2021 держсекретар США Ентоні Блінкен неодноразово називав корупцію головним ворогом української економіки. З такою оцінкою важко посперечатися. Корупція підриває ефективність всіх державних інститутів і самої держави.

За словами колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі, який в цей час очолює Національну раду реформ України, держбюджет України щорічно втрачає понад 37 мільярдів доларів через корупцію. Цей показник наближається до чверті річного ВВП України в 153,8 мільярда доларів США в 2019 році.

Інвестиції в основний капітал як частка ВВП становили 17,6% в 2018 році і 18,0% в 2019 році. Глобальна частка склала 23,6% ВВП в 2019 році, але цей показник для багатьох успішних ринків, що розвиваються був значно вище. Ця цифра в Індії в 2019 році становила 27%, в Китаї 43%, Румунії 24% та Угорщині 27%. Щоб реалізувати свій потенціал, Україна повинна генерувати і підтримувати частку інвестицій в основний капітал у ВВП не нижче двадцяти відсотків.

Істотний імпульс до накопичення капіталу при відсутності спонтанного відповідного зростання внутрішніх заощаджень повинен бути профінансований ззовні. Однак без різкого поліпшення ділового клімату прямих іноземних інвестицій не буде. І внутрішніх інвестиції теж. Дійсно, іноземні інвестори розглядають динамічні внутрішні капіталовкладення як показник того, чи варто їм розглядати можливість інвестування в країну чи ні.

В Україні заведено вважати, що іноземні інвестори будуть вітати недавно представлену кампанію проти олігархів країни. Це буде тільки в тому випадку, якщо вона буде проводитися справедливо і прозоро в рамках давно назрілих системних реформ і не перетвориться в атаку на будь-яку велику успішну компанію.

За офіційними оцінками Міністерства економічного розвитку і торгівлі в 2020 році 31% економіки України перебуває в тіні, за межами офіційної податкової та нормативної бази. Це на три відсотки більше, ніж роком раніше, і, ймовірно, є значною недооцінку. Київський міжнародний інститут соціології оцінив тіньову економіку України в 47,2 відсотка ВВП в 2018 році.

Велика тіньова економіка означає розмивання податкової бази. У цьому середовищі регулювання стає повністю "ручним" і залишається на розсуд посадових осіб, а не ґрунтується на правилах. Іншими словами, тіньова економіка - корупційний рай.

Щоб стимулювати додаткові інвестиції, права приватної власності повинні бути надійними і прозорими. В першу чергу це стосується нерухомості, включаючи сільськогосподарські землі.

У більш загальному плані успішні українські підприємці часто піддаються нападкам з боку корумпованих чиновників або стають уразливими для корпоративних рейдів з боку політично пов'язаних сторін. Недоліки в захисті прав приватної власності досить розповсюджені, і їх необхідно терміново усунути.

Регулювання означає свободу дій для чиновників. Це робить його благодатним підґрунтям для корупції. Чіткі і прості правила і максимальна прозорість у їх застосуванні зведуть до мінімуму можливості для "ручного" регулювання і пов'язаної з ним корупції. Регулювання в енергетичному секторі не є винятком з цього правила.

У багатьох секторах української економіки домінують монополії. Краще рішення тут - запровадити ефективну конкуренцію. Існує дуже мало природних монополій, тобто галузей, в яких високі витрати на запуск і інші витрати на інфраструктуру, значна економія на масштабі в порівнянні з розміром ринку та інші неминучі перешкоди для входу на ринок грають на руку одному постачальнику товару або послуги в галузі або місці розташування. Повне відкриття конкуренції з боку ЄС у багатьох випадках є найкращим рішенням, в тому числі для енергетичного сектора. У відповідних випадках регуляційний орган може відокремити або розділити неприродні монополії.

Занадто багато українських підприємств є державними. Державна власність повинна бути обмежена фірмами, що роблять чисто громадські товари або послуги. Список повинен включати національну оборону і закон і порядок, але не Нафтогаз, який слід приватизувати і перетворити в регульовану монополію з надією і очікуванням того, що, якщо він не буде розбитий, зовнішня конкуренція, в основному з боку ЄС, швидко припинить його монопольний статус.

Ціни на всі джерела енергії, включаючи газ і електрику, повинні покривати довгострокові соціальні граничні витрати, включаючи вартість капіталу. Без цього адекватних інвестицій, внутрішніх або іноземних, не буде. Якщо вдасться прийняти надійне і міцне зобов'язання по такій структурі ціноутворення, найближчим часом будуть зроблені адекватні інвестиції в енергетичний сектор, і особливі домовленості, такі як зелені тарифи, не будуть потрібні.

Україна ще дуже далеко до цього. Ані газ, ані електрика для домашніх господарств не оцінюються з урахуванням їх економічних витрат, не кажучи вже про їх довгострокові соціальні граничні витрати. Попри те, що нові проєкти все ще анонсуються, весь потенціал відновлюваної енергетики в Україні не може бути реалізований, якщо буде великий обсяг боргу через невиконання урядом своїх зобов'язань перед інвесторами.

До кінця липня 2020 року Гарантований покупець (державна монополія) заборгував виробникам відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) 25,4 млрд грн. Всупереч всім зусиллям бізнесу та експертної спільноти, а також міжнародних партнерів України, положення підписаного Меморандуму про взаєморозуміння між виробниками ВДЕ і державою не виконуються, а борги залишаються невиплаченими.

Без радикальних реформ відключення електроенергії в найближчі роки стануть звичайним явищем в Україні. Державі доведеться розплачуватися з успадкованим боргом, приймаючи його повністю і виплачуючи. Україна повинна перейти на конкурентоспроможні ціни з повною собівартістю, провівши системну інтеграцію в енергетичні ринки ЄС.

Всі споживачі енергії, в тому числі домашні споживачі газу і електроенергії, повинні нести повну довгострокову граничну соціальну вартість. Це може бути прийняте тільки в тому випадку, якщо система передачі податків може гарантувати, що таке ціноутворення на енергію не призведе до фінансових труднощів для домашніх господарств. Тому потрібна реформа системи передачі податків. Якщо комплексна реформа податкових трансфертів - це занадто далеко, держава могла б субсидувати рахунки за електроенергію домогосподарств з низькими доходами.

Щоб Україна досягла свого економічного потенціалу, потрібна низка серйозних реформ. Спільним знаменником є боротьба з корупцією на всіх рівнях. Тіньову економіку необхідно рішуче скоротити. Необхідно спростити і зробити більш прозорим механізм перерахування податків. Він має бути в змозі підтримувати систему ціноутворення на енергію, яка дозволяє всім користувачам (включаючи домогосподарства) стягувати повну довгострокову соціальну граничну вартість енергії. Монополії слід звести до мінімуму шляхом поділу або конкуренції з ЄС. Будь-які монополії, що залишилися, повинні регулюватися прозоро. Більшість державних підприємств слід приватизувати. Поки не буде комплексної боротьби з корупцією,, вона буде продовжувати перешкоджати економічному зростанню в Україні.