Яке свято 25 червня: народні прикмети і заборони

Православна церква 25 червня згадує Петра Афонського. У народі цей день часто називали Петро Солнцеворот, Петро-поворот, Капусняк, Рибалка. За народними прикметами, з цього дня сонце на зиму, а літо на спеку.
Петро Афонський жив в VII столітті в Константинополі і був воєводою в імператорських військах. Під час війни з сирійцями в 667 році Петро був узятий в полон і ув'язнений у фортеці м Самари. Перебуваючи у в'язниці, він став дотримуватися суворого посту, старанно молитися і просити заступництва перед Господом у Миколи Чудотворця.
Після звільнення Петро відправився в Рим, щоб прийняти постриг у гробниці апостола Петра. Після відправився на схід, де 53 роки він провів у безлюдних місцях Святої Гори Афон. Помер преподобний Петро в 734 році.
У народній свідомості цей день, а не 22 червня, вважався найдовшим в році. 25 червня люди зверталися до сонця з проханнями не палить урожай спекою і спекою і допомогти землі.
У минулі часи було заведено сіяти в цей день до обіду якесь біле зерно, а після обіду - чорне (гречку).
У цей день обов'язково ходили на риболовлю і готували рибні страви, в першу чергу юшку. Також, можна було купатися у водоймах і не боятися злих духів.
Що не можна робити:
Народні прикмети: