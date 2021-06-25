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П'ятниця, 25.06.2021
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Яке свято 25 червня: народні прикмети і заборони

Яке свято 25 червня: народні прикмети і заборони
00:01 Сьогодні Телеграф

Православна церква 25 червня згадує Петра Афонського. У народі цей день часто називали Петро Солнцеворот, Петро-поворот, Капусняк, Рибалка. За народними прикметами, з цього дня сонце на зиму, а літо на спеку.

Петро Афонський жив в VII столітті в Константинополі і був воєводою в імператорських військах. Під час війни з сирійцями в 667 році Петро був узятий в полон і ув'язнений у фортеці м Самари. Перебуваючи у в'язниці, він став дотримуватися суворого посту, старанно молитися і просити заступництва перед Господом у Миколи Чудотворця.

Після звільнення Петро відправився в Рим, щоб прийняти постриг у гробниці апостола Петра. Після відправився на схід, де 53 роки він провів у безлюдних місцях Святої Гори Афон. Помер преподобний Петро в 734 році.

У народній свідомості цей день, а не 22 червня, вважався найдовшим в році. 25 червня люди зверталися до сонця з проханнями не палить урожай спекою і спекою і допомогти землі.

У минулі часи було заведено сіяти в цей день до обіду якесь біле зерно, а після обіду - чорне (гречку).

У цей день обов'язково ходили на риболовлю і готували рибні страви, в першу чергу юшку. Також, можна було купатися у водоймах і не боятися злих духів.

Що не можна робити:

  • Не рекомендується 25 червня надягати темний одяг, щоб не образити сонце.
  • Не слід лягати спати до заходу.
  • Щоб дитина не виросла занадто довірливим, майбутня мати не повинна нікому дозволяти 25 червня торкатися до свого живота, гладити його або слухати ворушіння малюка.
  • Діти в цей день повинні спати тільки на своїх подушках або зовсім без них.

Народні прикмети:

  • Сонячно в Петров день - до зеленого покосу. Якщо йде дощ, то покіс мокрий буде.
  • До ночі з'явилося багато роси та туман - найближчими днями встановиться гарна погода.
  • Ясний Чумацький шлях - до сонячного дня.
  • Ластівки та стрижі високо літають - до відра, низько - до дощу.
  • Чаплі на сухих височинах збираються - до негоди.
  • Якщо дощові хмари здаються білими, то можливий град.
  • У садах багато білок з'явилося - до дощового року.
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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор стрічки новин
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Свята, Прикмети, Традиції, Заборони.
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