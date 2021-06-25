Яке свято 25 червня: народні прикмети і заборони

Православна церква 25 червня згадує Петра Афонського. У народі цей день часто називали Петро Солнцеворот, Петро-поворот, Капусняк, Рибалка. За народними прикметами, з цього дня сонце на зиму, а літо на спеку.

Петро Афонський жив в VII столітті в Константинополі і був воєводою в імператорських військах. Під час війни з сирійцями в 667 році Петро був узятий в полон і ув'язнений у фортеці м Самари. Перебуваючи у в'язниці, він став дотримуватися суворого посту, старанно молитися і просити заступництва перед Господом у Миколи Чудотворця.

Після звільнення Петро відправився в Рим, щоб прийняти постриг у гробниці апостола Петра. Після відправився на схід, де 53 роки він провів у безлюдних місцях Святої Гори Афон. Помер преподобний Петро в 734 році.

У народній свідомості цей день, а не 22 червня, вважався найдовшим в році. 25 червня люди зверталися до сонця з проханнями не палить урожай спекою і спекою і допомогти землі.

У минулі часи було заведено сіяти в цей день до обіду якесь біле зерно, а після обіду - чорне (гречку).

У цей день обов'язково ходили на риболовлю і готували рибні страви, в першу чергу юшку. Також, можна було купатися у водоймах і не боятися злих духів.

Що не можна робити:

Не рекомендується 25 червня надягати темний одяг, щоб не образити сонце.

Не слід лягати спати до заходу.

Щоб дитина не виросла занадто довірливим, майбутня мати не повинна нікому дозволяти 25 червня торкатися до свого живота, гладити його або слухати ворушіння малюка.

Діти в цей день повинні спати тільки на своїх подушках або зовсім без них.

Народні прикмети: