Екснардепу Фірсову спалили автівку (Фото)

Новини України:Вночі спалили автомобіль в.о. голови Держекоінспекції Єгору Фірсову.

Вночі спали автомобіль виконувача обов’язків голови Державної екологічної інспекції Єгора Фірсова. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

“Друзі, щойно прямо під будинком невідомі спалили мою машину. Пожежники прибули оперативно і загасили вогонь, але відновленню авто вже не підлягає. В даний момент спілкуюся з поліцією”, — написав він у ніч на четвер.

Зазначається, що підпал свої машини Фірсов пов’язує із професійною діяльністю.

“Мабуть, таким чином оцінили роботу моєї команди на чолі екоінспекції. Реальні штрафи для забруднювачів, антикорупційні чистки не подобаються багатьом. Ось і відповідь”, — додав він.

Нагадаємо, у Козині Київської області невідомі спали автомобіль, яким користується президент асоціації підводного спорту.