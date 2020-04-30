Арахамія: відставки Шмигаля чекати не варто

Новини України:Голова депутатської фракції політичної партії "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що очікувати відставки Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та його уряду не варто.

Таку думку він висловив під час брифінгу 30 квітня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я думаю, що не треба чекати відставки Шмигаля. Шмигаль працює. ... Якщо в неділю ввечері, о 22:00, зайти в Кабмін, то там буде половина Кабміну працювати. Тобто вони працюють справді багато, напрацьовують рішення. Не всі рішення, звісно, бездоганні, – це нормальний процес", – зазначив Арахамія.

При цьому, відповідаючи на запитання щодо невдоволення членів певних парламентських фракцій і груп роботою уряду, зокрема в частині комунікацій із ВР, політик відповів: "Те, що деякі політичні групи і фракції, підкреслюю, котрі не призначали цей уряд, не голосували за жодного міністра, тепер скаржаться на погану комунікацію, то мені здається, це звичайний людський процес: якщо хтось за мене не голосував, а потім хоче зі мною хороших комунікацій, то мабуть, із цим можуть бути проблеми. Тому я думаю, що причина якраз у цьому".