Арахамія: відставки Шмигаля чекати не варто

Таку думку він висловив під час брифінгу 30 квітня, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Я думаю, що не треба чекати відставки Шмигаля. Шмигаль працює. ... Якщо в неділю ввечері, о 22:00, зайти в Кабмін, то там буде половина Кабміну працювати. Тобто вони працюють справді багато, напрацьовують рішення. Не всі рішення, звісно, бездоганні, – це нормальний процес", – зазначив Арахамія.
При цьому, відповідаючи на запитання щодо невдоволення членів певних парламентських фракцій і груп роботою уряду, зокрема в частині комунікацій із ВР, політик відповів: "Те, що деякі політичні групи і фракції, підкреслюю, котрі не призначали цей уряд, не голосували за жодного міністра, тепер скаржаться на погану комунікацію, то мені здається, це звичайний людський процес: якщо хтось за мене не голосував, а потім хоче зі мною хороших комунікацій, то мабуть, із цим можуть бути проблеми. Тому я думаю, що причина якраз у цьому".