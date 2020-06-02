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Більшість країн НАТО підтримують зближення з Україною

Більшість країн НАТО підтримують зближення з Україною
15:06 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини України:Україна працює з країнами-членами Організації Північноатлантичного договору для отримання консенсусу щодо її включення до Програми партнерства розширених можливостей.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що абсолютна більшість країн Організації Північноатлантичного договору підтримують приєднання України до Програми партнерства розширених можливостей НАТО.

Про це Кулеба повідомив за результатами зустрічі української делегації з міністром оборони ФРН Аннеґрет Крамп-Карренбауер під час прямої трансляції у Facebook з Берліна.

Кулеба зазначив, що під час переговорів було обговорено, серед іншого, військово-технічне співробітництво між Україною та Німеччиною.

«Є дуже серйозні плани, міністр оборони (Андрій Таран – УНІАН) чітко це проговорив», - додав він.

Глава МЗС зауважив, що під час зустрічі порушив питання участі України у Програмі партнерства розширених можливостей НАТО.

«Ми розраховуємо на підтримку Німеччини в цьому напрямі. Це дуже важливо не лише для України, але, ми переконані, що це важливо для зміцнення спроможності Альянсу загалом. Такої ж думки дотримується абсолютна більшість країн-членів, союзників. Ми працюємо над тим, щоб досягти консенсусу, тому що рішення про участь України у Програмі розширених можливостей НАТО є консенсусним», - додав він.

Також Кулеба повідомив, що міністр оборони ФРН Аннегрет Крамп-Карренбауер запевняє, що Німеччина підтримує зближення України з НАТО.

«Вона сказала, що ця зустріч дозволила їй набагато краще зрозуміти, що відбувається на сході України, яка там ситуація з безпекою. І дуже чітко прозвучала фраза про те, що Німеччина підтримуватиме зближення України з НАТО», - підкреслив Кулеба.

Як повідомляв УНІАН, 1 листопада 2019 року на той час віце-прем'єр-міністр з європейської і євроатлантичної інтеграції Кулеба заявив, що Україна звернулася до НАТО з проханням надати їй статус учасника Програми партнерства розширених можливостей.

В рамках такого партнерства Україна зможе отримати пріоритетний допуск до сертифікації заходів, які відбуваються по лінії НАТО-Україна. Також програмою передбачено розширений діалог у сфері розвідки, надання можливості представникам країни-партнера обіймати посади у штаб-квартирі НАТО або в командній структурі Альянсу.

Представники української влади неодноразово висловлювали сподівання, що Україна у жовтні цього року може отримати від НАТО статус партнера розширених можливостей.

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НАТО, Дмитро Кулеба, Міністр закордонних справ, Зближення.
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